Meghan a Harrymu naložili aj britskí poslanci: Vašich klamstiev máme plné zuby!

Nehanebného pokrytectva princa Harryho a jeho manželky Meghan už majú plné zuby aj britskí poslanci.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussex si budujú imidž ochrancov prírody a bojovníkov proti globálnej zmene klímy. Lenže niekoľkokrát do mesiaca lietajú súkromnými lietadlami a k ​​tomu sa zdržiavajú na luxusných jachtách. Oba dopravné prostriedky spaľujú obrovské množstvo fosílnych palív a produkujú veľmi veľa skleníkových plynov. Britskí poslanci tak Harryho vyzvali, aby šiel najprv sám príkladom, až potom prednášal ekológiu.

Hovorkyňou nahnevaných poslancov je Teresa Pearce z labouristickej strany. "Vzhľadom k pozícii, ktorú zaujali voči klimatickým zmenám, sa ich správanie javí ako anomália, ktorú by si mali uvedomiť. Je to na každom z nás, aby sme obmedzili emisie uhlíka a počet letov, ktoré každý rok vykonáme. To je veľmi dôležité, a niekto takto vysoko postavený by mal ísť príkladom. Dosť ma ich správanie prekvapuje, nezapadá to do ich verejné image a spôsobu, ktorým vyjadrujú obavy o planétu a životné prostredie, "uviedla Pearce v rozhovore pre The Sun.

Harry s Meghan tento týždeň leteli súkromne na Ibizu a hneď za dva dni do Nice. Obe cesty vykonali súkromným lietadlom.