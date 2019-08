Meghan a Harry to pokašľali na celej čiare: Prasklo veľké tajomstvo! Toto im ľudia už neodpustia

Princ Harry (34) s manželkou Meghan (38) kvôli letu na Ibizu čelia kritike a riskujú svoju povesť environmentálnych vzorov.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu išli začiatkom mesiaca súkromným lietadlom na krátku dovolenku na Ibizu, aby oslávili Meghanine 38. narodeniny. Stalo sa tak len pár dní po vyhlásení, že znížia svoju uhlíkovú stopu. A takisto pár dní potom, čo Harry povedal, že nechce mať viac ako dve deti, aby naprispel k nadmernému nárastu obyvateľov, ktorý má efekt na klimatickú krízu. Podľa portálu Mirror bol kráľovský pár spolu s trojmesačným synom Archiem na ostrove šesť dní.

Paul Ekins, profesor z University College London, tvrdí, že vzory ako oni musia aj praktizovať to, čo kážu. Inak ich slová nič neznamenajú. „Ľudia, ktorí robia podobné vyhlásenia o zmene klímy, by si mali byť vedomí vlastnej uhlíkovej stopy. Nedávno som počul o nejakej akcii na Sicílii, kde účastníci leteli na 114 súkromných lietadlách, aby hovorili o zmene klímy. Toto možno interpretovať ako výstrelky bohatých, ktorí žijú ďalej, ako chcú, zatiaľ čo obyčajným ľuďom diktujú, že sa musia zmeniť. Bohatší ľudia lietajú najčastejšie a nárast letov je spôsobený hlavne bohatými ľuďmi, ktorí lietajú viac - nie chudobnejšími, ktorí lietajú trochu," povedal Ekins pre spomínaný portál.

Harry a Meghan mali podľa periodika Majorca Daily Bulletin cestovať na ostrov aj so svojím vlastným bezpečnostným tímom a vyhýbali sa objektívnom. „Nepodarilo sa ich ani odfotografovať, zostali vo vile ďaleko od dosahu médií," povedal novinám ich zdoj. Buckinghamský palác sa zatiaľ k výletu na Ibizu nevyjadril.

Princ Harry už v minulosti čelil kritike za súkromný let na Sardíniu, kde letel na summit o životnom prostredí. Meghan bola zase kritizovaná za svoje letecké cesty do New Yorku počas tehotenstva.