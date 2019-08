Na Slovensku bude poriadne dusno: Tropické počasie zasiahne celé územie

Horúce a dusné počasie odštartuje už v nedeľu. Trópy zotrvajú

Už od nedele nás čaká príchod veľmi teplého počasia. To k nám prinesie teploty, ktoré sa budú dostávať až cez hranicu +30 °C. Na pocit však bude dusno. Nasledujúce dni budú v strednej Európe poriadne pestré a môže za to situácia, ktorá nás čaká. Cez strednú Európu sa totiž bude tiahnuť studený front, ktorý sa tu bude vlniť.

Na tomto studenom fronte sa budú vytvárať nad strednou Európou intenzívne búrky, ale čo je aktuálne pre nás podstatnejšie je, že pred týmto studeným frontom bude do našej oblasti prúdiť mimoriadne teplý, pôvodom tropický vzduch. Vďaka tomuto teplému vzduchu pôjdu teploty už v nedeľu poriadne vysoko a maximálne teploty sa budú dostávať cez hranicu +30 °C, avizuje imeteo.sk.

Ešte teplejšie by malo byť na začiatku týždňa, kedy by prílev teplého vzduchu mal do našej oblasti vrcholiť. Najteplejším dňom by mal byť utorok, kedy by maximálne teploty v našej oblasti mali atakovať hodnotu +34 °C. Vzduch, ktorý k nám však bude prúdiť bude aj veľmi vlhký, a tak na pocit bude veľmi dusno.