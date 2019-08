Na Slovensko sa opäť valí vlna horúčav: Najteplejšie bude v týchto okresoch

Maximálne teploty sa v pondelok a utorok môžu v najteplejších oblastiach vyšplhať až na 34 stupňov Celzia

Prechodné ochladenie sa končí a už v nedeľu by na juhozápade Slovenska mali teploty počas dňa dosiahnuť 29 až 30 stupňov Celzia. Na pondelok 19. augusta Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred vysokými teplotami pre časť juhozápadu krajiny. Výstraha platí pre okresy Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno a Nové Zámky. Ojedinele by tu od 14:00 do 17:00 mohla ortuť teplomera stúpnuť až na 33 °C.

Na návrat vysokých teplôt upozorňuje aj portál iMeteo.sk. V dnes zverejnenom článku informuje, že maximálne teploty budú každým dňom na našom území stúpať. "Počas soboty nás čaká ešte premenlivá oblačnosť a len výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky. Teploty sa dostanú do 27 °C, ale v nedeľu už dorazia trópy.

Na našom území zavládne slnečné počasie s teplotami od 25 do 32 °C," informuje iMeteo.sk. Ešte teplejšie by malo byť v pondelok a utorok, keď v našej oblasti bude vrcholiť prílev teplého vzduchu pred postupujúcim zvlneným studeným frontom. "Maximálne teploty budú na mnohých miestach stúpať nad hranicu 30 °C a v najteplejších oblastiach sa dostanú až k hodnote okolo 34 °C," píše iMeteo.sk.