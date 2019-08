Chytili zakladateľa platformy na online predaj drog: Neskutočné, čo odkázal z väzenia

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v sobotu oznámila, že zadržala zakladateľa medzinárodnej siete distribúcie drog na internete Amosa Dov Silvera deň po jeho úteku na letisku v Kyjeve. Informovala o tom agentúra AFP.

Silver, ktorý má izraelské i americké občianstvo, bude podľa SBU "v blízkej budúcnosti" deportovaný do Izraela. Bezpečnostná služba takisto oznámila, že zadržala aj troch zamestnancov zo svojich vlastných radov, ktorí sú podozriví z toho, že Silverovi pomáli v úteku na kyjevskom letisku Boryspiľ počas procesu jeho deportácie.

Ukrajinská polícia v piatok potvrdila informáciu o Silverovom úteku. Ako informovali ukrajinské médiá, Silver prešiel pasovou kontrolou, kde mu odobrali elektronický náramok, aby mohol prejsť bezpečnostným rámom na detekovanie kovov. Tento okamih Silver využil, vbehol do bezcolnej zóny letiska a "zmizol". Ukrajinské policajné zložky za pomoci izraelských kolegov po ňom spustili pátranie.

Amos Dov Silver je zakladateľom internetovej platformy na cezhraničné obchodovanie s marihuanou. Platforma Telegrass fungovala prostredníctvom aplikácie Telegram. Skupina mala prepracovaný systém overovania identity dílerov, aby polícii zabránila v infiltrácii. V Izraeli sa Telegrassu podarilo získať 150 000 užívateľov.

V marci Silvera na žiadosť izraelských orgánov zatkli v Kyjeve, kde vtedy žil. Okrem Silvera bolo vtedy zadržaných aj ďalších 42 osôb podozrivých z členstva v sieti. K týmto zadržaniam došlo v Izraeli, USA, na Ukrajine a v Nemecku.

Proti podozrivým vzniesli obvinenia z rôznych trestných činov vrátane obchodovania s drogami, navádzania maloletých na páchanie trestnej činnosti, držby väčšieho množstva drog pre osobnú spotrebu, z marenia spravodlivosti, prania špinavých peňazí a z daňových únikov. Podľa obvinenia sa manažéri siete snažili skryť svoje príjmy pomocou digitálnych mien, ako je bitcoin.

Silver po svojom zadržaní publikoval na sociálnych sieťach fotografie z ukrajinského väzenia, pričom zdôrazňoval, že "je ťažké popísať, aké hrozné sú väzenia na Ukrajine". Tvrdil, že neúnosné životné podmienky mu vo väzení vytvorili úmyselne, aby sa nevzpieral vydaniu do Izraela. Krátko na to bol prevezený do domáceho väzenia, kde čakal na rozhodnutie súdu týkajúce sa jeho vyhostenia.