Čo mal s kontroverzným podnikateľom?! Kaliňák prehovoril o komunikácii s Kočnerom

Exminister vnútra Robert Kaliňák v piatok absolvoval výsluch na inšpekčnej službe Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Okrem kauzy únosu Vietnamca sa vyjadril aj k oveľa horúcejšej téme.

Kaliňáka pred budovou odchytili médiá, ktoré zaujímali jeho komunikácia s Kočnerom či názor na Ficove vyjadrenia. Ako exminister pre portál noviny.sk povedal, s obvineným podnikateľom nič nemá.

"Ja som s Kočnerom žiaden kontakt nemal, ja som sa s ním nestretával, netelefonoval, nesmskoval. Svedčia o tom výsledky. Chcete povedať, že riadil políciu, ale ešte rok pred vraždou (novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, pozn. redakcie) bol obvinený v minimálne troch závažných veciach," uviedol Kaliňák. Kočner teda podľa Kaliňáka nebol strane Smer-SD taký blízky, ako o tom hovorí.

Kaliňák zároveň vysvetlil slová Fica, ktorý odkázal ministerke Denise Sakovej, aby si urobila poriadok v polícii. "Povedal to spôsobom, kedy jeden konkrétny vyšetrovateľ dal politické stanovisko, čo je zo zákona zakázané. Myslím, že je to vyjadrenie k tomu, je to zakázané v Ústave SR, je to zakázané všade. Takže buď chceme dodržiavať zákon, alebo nechceme," uviedol Kaliňák, ktorý podľa portálu vylúčil svoju kandidatúru za stranu Smer-SD v blížiacich sa parlamentných voľbách. "Som na politickom dôchodku a neplánujem na tom nič meniť," zakončil.