Fico prehovoril o komunikácii s Kočnerom: Môžem ísť aj na detektor lži!

Predseda Smeru-SD Robert Fico odmieta, že by sa niekedy s obvineným Marianom Kočnerom stretol tak, ako je to opísané v uniknutej komunikácii z aplikácie Threema.

"Môžete sa ma stokrát pýtať, môžem ísť na detektor lži. Ja som sa s ním nikdy tak nestretol," povedal Fico. "Čokoľvek povie Marian K. na svoju obhajobu, je nezmysel. S jedinou výnimkou - ak je to proti Smeru. Vtedy, ak je to aj neoverené, je to podľa vás pravda," vyčítal médiám predseda Smeru.

Kritizoval "verejné zneužívanie neoverenej SMS komunikácie pána Mariana K." médiami. Tie podľa neho vedú proti Smeru džihád. Expremiér okrem toho povedal, že trendy prieskumov verejnej mienky naznačujú, že Smer-SD môže piatykrát vyhrať parlamentné voľby a môže byť opäť vo vláde. Priestor na to podľa neho vytvárajú kauzy opozície.

Marian Kočner sa stretával podľa Denníka N s Robertom Ficom (Smer-SD), svoju plánovanú novú politickú stranu riešil aj s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Vyplýva to z komunikácie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej cez aplikáciu Threema, ktorú v stredu zverejnil spravodajský portál Denníka N.