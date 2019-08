Markizák Boris Pršo si hľadá nový byt: Trpký odchod z podnájmu?!

Spolu s návratom do televíznej práce však znalec domáceho i svetového šoubiznisu potrebuje v hlavnom meste strechu nad hlavou. Prekvapivo si však nebude vybaľovať svoje veci v byte, kde žil pred osudným kolapsom. Priateľov zúfalo prosí o pomoc pri hľadaní nového bývania s tým, že najradšej by už bol vo vlastnom.

Nemá sa kam vrátiť! Markizácky redaktor Boris Pršo (35) sa po mozgovej príhode dlhých osemnásť mesiacov zotavoval u svojich najbližších v rodnom Nitrianskom Rudne.

Pršo sa po vážnom kolapse, ktorý utrpel pred dvoma rokmi, zotavoval v niekoľkých nemocniciach a podstupoval rehabilitácie. Po neľahkej ceste, ktorú odvtedy prešiel, sa opäť pomaly, ale isto vracia späť do pracovného kolotoča v Markíze.

Na podnájom, kde kedysi v hlavnom meste býval, sa však už Boris spoľahnúť nemôže. „Ahojte. Prepáčte, že vás otravujem. Ale možno šťastie vystrelí a niečo sa nájde. Hľadám v Bratislave byt, najlepšie na kúpu. Nemusí to byť nič veľké - stačí aj nejaký dvojizbáčik! A čím bližšie k centru, tým lepšie. Ďakujem za zdieľanie,“ naliehavo prosí na svojom profile na instagrame šoubiznisový redaktor.

Po mŕtvici sa oňho obetavo starali jeho najbližší v rodičovskom dome v rodnom Nitrianskom Rudne.Ľúbim všetkých a mamina je zlatíčko, ale potrebujem sa nejako posunúť, lebo už je toho veľa,“ povedal už v júni Novému Času Pršo s tým, že sa plánuje vrátiť do Bratislavy.

Ako však teraz vysvitlo, na starú adresu to nebude. „Boris predtým býval v prenajatom byte u kamarátky a presne tam aj znova pôjde. Byt mu držali s tým, že keď sa bude chcieť vrátiť, má dvere otvorené,“ vyjadril sa nedávno Pršov známy, ktorý dodal, že byt je od Borisovho odchodu voľný. Situácia sa však rapídne zmenila a markizák sa musí poobzerať po novom bývaní. Nový Čas kontaktoval redaktora s otázkou, prečo si hľadá nový byt, no do uzávierky sa nevyjadril.