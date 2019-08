Milionára kvôli videu so sexi ženami zavalila kritika: On si z toho nič nerobí, posiela ďalšie zábavné video

Taliansky 52-ročný milionár Gianluca Vacchi pridal na Instagram video, kde na svoju novú skladbu tancuje, spieva, ale aj plieska ženy po zadku. Za to ho zavalila vlna kritiky a on všetkým poslal ďalšie video, kde si so ženami vymenil role. K tomu napísal, že môžeme robiť to, čo chceme. Podľa Gianluca sa máme len usmievať a vychutnávať si život.