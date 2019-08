Obrovský trapas v Istanbule: Z Jorginha bol Jorghino

Neskutočné! Človeku sa nechce veriť, že si to pred zápasom nik nevšimol! Až keď sa vo Vodafone Aréne rozsvietili reflektory, bolo jasné, že obrovský trapas je na svete. Pritom za to môže jediné písmenko. Písmenko H.

To sa objavilo na inom mieste na drese futbalistu Chelsea. Z Jorginha sa stal Jorghino. Keby 27-ročný hráč sedel na lavičke, možno by si to nik nevšimol. Ale on dal dokonca dva góly, takže trapas bol ešte viditeľnejší! Brazílčan najskôr trafil do siete gólmana Liverpoolu Adriana v nastavenom čase, a potom v jedenástkovom rozstrele tiež mieril presne.