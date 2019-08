Drucker zakladá stranu, skloňuje sa aj Pellegriniho meno: Komu všetkému preberie voličov?!

Rozhýbal sa na sklonku prázdnin. Exminister vnútra a zdravotníctva Tomáš Drucker (41) už týždne skloňuje, že zakladá novú stranu.

Len teraz prezradil, že jej meno bude Dobrá voľba a lanári k sebe viaceré známe tváre z politiky. Drucker zatiaľ o premiérovi Petrovi Pellegrinim (44) a jeho príchode do strany hovorí opatrne. Koho sa mu podarí k sebe pritiahnuť?

Pomôže mu premiér?

V minulosti sa medzi možnými spolupracovníkmi spomínali mená Václava Miku či exministra kultúry Mareka Maďariča. Drucker sa mal stretnúť aj s poslancami koaličného klubu Mosta-Híd či rektorkou policajnej akadémie Luciou Kurilovskou. „Bola som oslovená a určité rozhovory s pánom Druckerom v tomto zmysle vediem. Dostala som čas a rozhodnem sa do konca augusta,“ uviedla Kurilovská.

Politológ Tomáš Koziak tvrdí, že úspech teraz možno ťažko predpovedať.hovorí Koziak.

Ďaľšie mená

Ani ďalšie potenciálne posily nechce Drucker zatiaľ menovať. Chce vraj riešiť problémy nezávisle od toho, či je strana vnímaná ako ľavicová alebo pravicová. „Pre nás je dôležité si udržať hodnotové nastavenie a obsah. Extrémizmus, xenofóbia či šírenie strachu sú s našimi hodnotami nezlučiteľné bez ohľadu na stranu či hnutie, odkiaľ pochádzajú.“

Otvoriť galériu Zdroj: Focus

Sám Smeru veľa nezoberie

Grigorij Mesežnikov, politológ

Druckerov projekt ako taký sa mi zdá mŕtvorodený. On nikdy nebol „politické zviera“, on bol krízový manažér, nominant do rezortov. Drucker nie je ľavicový politik a sám Smeru nezoberie takmer nič, on by skôr zobral hlasy voličov stredopravých strán. Možno by prípadný príchod premiéra Pellegriniho pomohol Druckerovi, keby sa zaangažoval.