Zväz poslal Bystrici a Zvolenu jasný odkaz: Rozpis sa meniť nebude!

Zverejnený rozpis novej sezóny hokejovej Tipsport Ligy sa meniť nebude.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vydal vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom zareagoval na nesúhlasné stanovisko s vyžrebovaním zo strany klubov HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen, ktoré majú v základnej časti hrať domáce zápasy v jednom termíne.

Podľa SZĽH sa dalo celej situácii predísť, ak by zástupca tipsportligových klubov v Ligovej rade upozornil ostatných členov riadiaceho orgánu na nesúlad s požiadavkami dvoch účastníkov.

"Ligová rada, ktorú tvoria prezident SZĽH Miroslav Šatan, riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner a športový riaditeľ SZĽH Igor Guryča, v stredu zverejnila prostredníctvom tlačovej správy informáciu o žrebe 1. kola extraligovej sezóny 2019/20. Vyžrebovanie súťaže odobril aj Richard Lintner, ktorý zastupuje v Ligovej rade záujmy extraligových klubov. Keďže Ligová rada nebola z jeho strany informovaná o požiadavkách HC'05 Banská Bystrica a HKM Zvolen, predložené vyžrebovanie Extraligy seniorov na svojom utorňajšom zasadnutí schválila. Vzniknutej situácii sa dalo predísť, ak by zástupca extraligových klubov v Ligovej rade upozornil ostatných členov riadiaceho orgánu na nesúlad s požiadavkami dvoch extraligových účastníkov," uviedol SZĽH vo vyhlásení na svojej oficiálnej webstránke.

Vyžrebovanie Tipsport Ligy 2019/2020 nahnevalo dva kluby na strednom Slovensku vzdialené od seba iba 20 km. Majster HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen majú podľa rozpisu hrať domáce zápasy v jednom termíne, čo by sa odzrkadlilo nielen v návštevnosti na daných štadiónoch, ale aj v marketingovej a reklamnej oblasti. "Desať rokov to fungovalo tak, že keď hrala Banská Bystrica doma, Zvolen hral vonku a opačne. Nie je to dobrý marketingový ťah. Takýmto spôsobom sa nezvýšia príjmy klubov. Nedostali sme právo oponovať voči takémuto ťahu. Vždy bolo každému jasné, že Zvolen a Banská Bystrica mali rozdielne čísla pri žrebovaní, no tentoraz niekto zmenil desaťročný úzus. Neviem si to vysvetliť, je to neracionálne rozhodnutie od zeleného stola. Takýmito rozhodnutiami sa pochovávame," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii prezident HC'05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval, ktorému sa okrem toho ešte nepáči, že majstrovský tím nehrá prvýkrát v histórii súťaže úvodný zápas novej sezóny doma. Zvolenčania sa o danom stave dozvedeli s miernym oneskorením v stredu a začali konať. Chystali poslať žiadosť o prežrebovanie súťaže, no neuspeli.

"Spoločnosť Pro-Hokej a jej akcionári majú plne vo svojej kompetencii určenie osoby, ktorá ich v Ligovej rade zastupuje. Musí byť v záujme extraligových klubov, aby mali v Ligovej rade zástupcu, ktorý dokáže ostatným členom riadiaceho orgánu Extraligy seniorov tlmočiť ich požiadavky. Veríme, že sa kluby so vzniknutou situáciou vyrovnajú a zároveň, že v budúcnosti budú svoje požiadavky smerovať na Ligovú radu prostredníctvom svojho zástupcu pred uskutočnením jej rozhodnutí," dodal SZĽH vo svojom vyhlásení.