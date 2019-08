Kamarát zavraždeného Štefana († 35) má desivé podozrenie: Naplánoval sused chladnokrvne jeho smrť?!

Čakajú ich najťažšie okamihy v živote. Rodina brutálne zavraždeného Štefana († 35) z Poriadia (okr. Myjava) sa nevie spamätať z prežitej hrôzy.

Ich milovaného syna mal podľa polície zo sveta zniesť extrémne krutým činom v uplynulú sobotu jeho sused, ktorý ho mal udrieť niekoľkokrát do hlavy, prejsť autom a potom ho ešte vláčiť na ťažnom zariadení auta po lese niekoľko kilometrov. V obci sa pripravujú na poslednú piatkovú rozlúčku a Štefanova mama túži synovi vložiť do rakvy jeho obľúbené hodinky, ktoré mal v čase tragédie na ruke. Nikto však nevie, kam zmizli... Policajti, kamaráti, rodina aj starosta obce Poriadie prehľadávali v posledných dňoch les, v ktorom sa tragédia odohrala, len aby Štefanove hodinky našli.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Žiaľ, hodinky, ktoré zrejme Štefan stratil počas tragédie, sme nenašli. Viem, že sú pre rodinu výnimočné, pretože ich mal nebohý veľmi rád. Sám si ich kúpil a skladal ich z ruky, len keď išiel spať. Keď ho obvinený ťahal po lese, zrejme ich stratil. Je nám to ľúto, ale napriek veľkej snahe sme ich nenašli,“ povedal starosta obce starosta Martin Pražienka. Podľa neho sa mohlo stať, že ich ešte v nedeľu našiel nejaký turista a nevedel, komu patria. „Bol by som rád, ak by sa našli a rodina ich mohla vrátiť Štefanovi,“ dodal.

Desivé slová kamaráta

Užialená rodina, ktorá sa pripravuje na najstrašnejšie okamihy v živote, sa však aj vo vypätej situácii vynašla. „Kúpili sme mu do truhly nové hodinky, aby ich mal od nás,“ plakala užialená mama Katka. Z brutálnej smrti vždy usmiateho mladíka sú zrútení aj jeho kamaráti a len ťažko predýchavajú fakt, že Štefan, ktorý miloval prírodu, musel tak brutálne zomrieť. Dokonca si myslia, že obvinený Ján sa na všetko dopredu pripravoval.

„Som presvedčený o tom, že ten sused dobre vedel, že Števko pôjde za ním, aby stíšil hudbu, keď revala celý deň. Bol na všetko pripravený a brutálnu vraždu plánoval. Je mi zle z toho,“ povedal kamarát, ktorý verí v spravodlivé potrestanie páchateľa. „Ján bol permanentne opitý a bolo by bláznovstvo si myslieť, že to urobil v afekte. On veľmi dobre vie, čo urobil a verím, že zhnije v base,“ uzavrel kamarát, ktorý sa spolu s ostatnými chystá na Štefanov pohreb.

Krvavá sobota

Štefana († 35) podľa polície napadol jeho sused Ján (65) v sobotu večer. Najskôr ho udieral železnou tyčou po hlave, a potom jeho dobité telo prešiel autom, priviazal o ťažné zariadenie a vliekol za vozidlom 3 km po lese. Následne zlynčovaného muža odhodil v močarine a odišiel. Jablkom sváru mala byť podľa svedka hlučná hudba, ktorú si Ján púšťal. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí obvinenému Jánovi basa na 15 až 20 rokov.