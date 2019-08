Matka fotila svoju dcéru pri strome: Keď si všimla ten detail vedľa nej, hrôzou zmeravela

Niektoré fotky bývajú predvídateľné a nudné. Až po určitom čase sa na ne rodičia pozrú a pýtajú sa samých seba, ako je možné, že ten čas tak rýchlo uteká.

Fotka, ktorú urobili rodičia mladej tínedžerky, je ale výnimkou. Brooks Mills, siedmačka z Alabamy, sa odfotila pri strome, po ktorom sa plazil obrovský had. „Bolo to strašné! Spravila som dve fotky a až potom som si hada všimla. Pokojne som na dcéru zavolala, no ona sa chcela ďalej fotiť. Povedala som jej ráznejšie, aby išla od stromu preč. Snažila som sa byť pokojná, ale moja tvár hovorila za všetko,“ vyjadrila sa matka pre Newshub.co.nz.

Fotku uverejnil jej otec na Facebooku. „Tu je naša siedmačka a vyzerá to tak, že si so sebou zobrala aj kamaráta,“ vyjadril sa v popise fotky.

