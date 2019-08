Najhoršia nočná mora: Žena sa prebudila z kómy, pohľad na svoje ruky a nohy skoro neprežila

Žena z Ohia prešla drastickou operáciou po tom, čo baktérie, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú zo slín psa, infikovali jej telo a spôsobili, že jej končatiny postihol zápal.

Marie Trainer sa začala cítiť chorá po návrate z dovolenky v Karibiku, na ktorej bola aj so svojím manželom Matthewom. Keď sa jej zvýšila teplota, bola prevezená do nemocnice, kde sa u nej vyvinula infekcia sepsa. Jej stav sa rýchlo zhoršil a ženu museli dostať do lekársky vyvolanej kómy, počas ktorej jej začali odumierať končatiny.

Lekári v Aultman Hospital sa pokúsili odstrániť z končatín zrazeniny, ale poškodenie tkaniva bolo príliš veľké. Aby jej zachránili život, museli ich amputovať. O prípade informoval portál Newsweek. „Keď som otvorila oči, nevedela som, kde som. Bolo veľmi ťažké zistiť, že mi museli odstrániť moje nohy a ruky, veľmi ťažké sa s tým vysporiadať,“ cituje portál Marie.

Margaret Kobe, riaditeľka nemocnice, uviedla v rozhovore pre Fox59, že Marie trpí účinkami kapnocytofágy, čo je baktéria bežne sa vyskytujúca v slinách psov. Takáto závažná reakcia je však veľmi zriedkavá a vyskytuje sa iba približne u jedného z milióna ľudí.

Trainerovci majú doma dvoch psov a myslia si, že mohli olízať malú ranu na Marinej paži. Marie však dodala, že si psy nechá a teší sa na návrat domov. Vzdala aj hold svojmu manželovi, ktorý jej každý deň pomáha pri uzdravovaní.