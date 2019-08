Blíži sa katastrofa? Včelári netaja obavy, na Slovensku prežije robotnica len týždeň

Z našich lúk ubúda hmyz a najmä včely. Práve čoraz menšia populácia bola predmetom rozhovoru kysuckých včelárov, ktorí sa stretli v obci Povina na Včelárskom dni.

Zaznelo, že robotnica žije v priemere 6 týždňov, lenže na Slovensku z dôvodu sucha, chémie a rôznych chorôb často neprežije viac ako týždeň. Preto je menej medu, ktorý je navyše čoraz drahší. Na akcii zaznelo, že na Slovensku sa môže usadiť aj agresívny čínsky sršeň, ktorého výskyt už zaznamenali v Španielsku, Portugalsku, vo Francúzsku aj v Taliansku. Útočný hmyz ohrozuje najmä včelie kolónie, čo potvrdil Rudolf Moravčík z Múzea včelárstva v Kráľovej pri Senci. Pre naše včely však tento fakt nepredstavuje najväčšie riziko. Už v 18. storočí si Mária Terézia uvedomovala, že malým stvoreniam treba venovať kráľovskú pozornosť, ale po čase na to ľudia akosi zabudli.

O zmenu sa však snažia včelári. Predseda Zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste Miloš Belan povedal: „Máme tu tradíciu, no musíme vytvoriť ideálne podmienky. Pesticídy aj iné postreky ničia populáciu a včely nežijú dlho. Tiež sa obávame, že k nám môže prísť čínsky sršeň, ktorý je veľkou hrozbou pre včely.“

V Kysuciach navyše nedávno objavili zaujímavú metódu na zlepšenie imunity, no ak by včely vyhynuli, tieto výhody by sme stratili. „Ide o inhaláciu včelieho vzduchu z úľa prostredníctvom špeciálnych apidomčekov, čo dobre vplýva pri liečbe alergií či zníženej imunity,“ uzavrel Belan. Všetci sa napokon zhodli, že musia pracovať na udržiavaní populácie a pritiahnuť by chceli aj nových včelárov.