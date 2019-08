Budúci trojnásobný tatko Malachovský potvrdil, že bude mať ďalšieho syna: Nezhody pre meno

Rodinka sa rozrastie o ďalšieho „chlapa“ ! Manželka herca Sväťa Malachovského (47) Petra (32), s ktorou má synčeka Tima (2), už každú chvíľu porodí ich druhé spoločné bábätko.

Umelec, ktorý si dosiaľ nechával pohlavie dieťatka pre seba, potvrdil dávnejšie informácie Nového Času, že to bude aj tentoraz chlapec.

Známy komik, ktorý má z predošlého manželstva synčeka Tea (8), sa tak teší už na tretieho malého šibala, kvôli ktorému s manželkou neraz horlivo diskutujú. Rodina Malachovských sa onedlho opäť rozrastie. Herca tento šťastný moment čaká už každú chvíľu. „My sme ešte stále v očakávaní, termín je koncom augusta. Budeme mať chlapčeka, čiže ďalšia posila,“ prezradil s úsmevom Novému Času Malachovský, ktorý už bude mať tretieho syna.

Potvrdil tak informácie Nového Času z okolia prominentných manželov z mája tohto roka, že Petra opäť nosí pod srdcom syna. Dvojica sa teší z dvojročného Tima a herec má s exmanželkou, hudobníčkou Ľubicou Čekovskou osemročného Tea. Či sa aj tentoraz bude meno malého drobca začínať na tradičné T, alebo párik siahne v abecede po inom písmene, je zatiaľ vo hviezdach. Ako herec prezradil, nejako sa s manželkou zatiaľ nevedia dohodnúť, ako by sa ich malý drobec mal volať. „Meno ešte nemáme vybraté, tam sme sa ešte nezhodli. Ale pripravené už máme všetko,“ dodal spokojne Malachovský, ktorý si tak môže byť istý, že jeho rod po meči rozhodne tak rýchlo nevymrie.

Chcela parťáčku

Budúca dvojnásobná mamička Petra sa pritom netajila tým, že by ju potešilo dievčatko. „Všetci moji chalani by chceli babu, tak dúfam, že to bude baba. Aj ja potrebujem parťáčku, ktorá bude na mojej strane, lebo potom som jediná žena v domácnosti, ktorá kričí na všetkých svojich chlapov,“ povedala Novému Času v marci Petra, keď ešte nevedela pohlavie bábätka. Z malej princeznej sa teší jej sestra Lucia Bugalová, ktorá minulý týždeň porodila dcérku Amálku. Medzi ich deťmi tak bude opäť iba párdňový rozdiel. Lucia totiž porodila syna Emanuela 2. júla 2017 a Petrin synček Timo prišiel na svet len o 28 dní neskôr.