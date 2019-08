Ján 19 rokov týral manželku, bil ju a hrozil jej zabitím: Súd mu vymeral smiešny trest

Trest tri roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na päť rokov za dlhodobé týranie manželky potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 65-ročného dôchodcu Jána Kováča z obce Hrochoť.

Pod vplyvom alkoholu týral manželku Annu od septembra 1999 až do decembra minulého roka. Vtedy napadnutá žena vec oznámila a násilníka vzali do väzby.



Okresný súd v Banskej Bystrici, kde Kováč priznal vinu, to zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť. Vymeral mu trest tri roky odňatia slobody podmienečne so skúšobnou dobou na päť rokov a probačným dohľadom. Zároveň mu uložil ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou, pretože Ján manželku atakoval pod vplyvom alkoholu. Kričal na ňu, vulgárne jej nadával, hrozil zabitím, prikazoval jej, čo má robiť, zakazoval jej stretávať sa s niektorými ľuďmi, hádal sa s ňou pre peniaze a minimálne raz do mesiaca ju napadol fyzicky. Udieral ju päsťami po celom tele, ťahal za vlasy po zemi. Jeho fyzické útoky prestali v roku 2008, keď Anne diagnostikovali vážne onkologické ochorenie. V psychickom týraní však Kováč pokračoval, čo spôsobilo, že Anna sa ho bála, nemohla spávať a musela vyhľadať pomoc psychiatra. Okrem iného zakazoval jej stretávať sa s dcérami a vnúčatami a kontaktovať sa s nimi. Anna podala na manžela trestné oznámenie po tom, ako na ňu vlani 7. decembra slovne zaútočil pre peniaze a vyhrážal sa jej zabitím. Keď chcela odísť z domu, zacvikol ju medzi dvere, ťahal ju za vlasy a mykal s ňou. Spôsobil jej pomliaždenie hlavy, krku, pravého predlaktia, prsníka a ľavého stehna, následkom čoho vznikli žene krvné podliatiny, nevyžadujúce si však liečbu. Ján s Annou ako manželia žili spolu 36 rokov.



Proti rozsudku sa odvolal prokurátor, ktorý požadoval pre Kováča nepodmienečný trest. Odvolací senát však označil verdikt prvostupňového súdu za zákonný a primeraný a odvolanie žalobcu zamietol. Poukázal na poľahčujúce okolnosti, ako Kováčovo priznanie a doterajšiu beztrestnosť. Predseda senátu zároveň prepustil Kováča z väzby a upozornil ho, že nesmie požívať alkohol a musí dodržiavať všetky uložené obmedzenia súdu, v opačnom prípade pôjde do väzenia.



Súd Kováčovi zakázal aj priblížiť sa k týranej manželke na vzdialenosť menšiu ako päť metrov bez jej súhlasu a zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia. Kováč bude bývať u sestry a švagra, ktorí majú rodinný dom na opačnom konci Hrochote a na súd predložili o tom čestné vyhlásenie. Sestra ho aj na odvolacom súde čakala.