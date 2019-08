Zaujímavosti o ľavákoch: Ktorí známi Slováci medzi nich patria a prečo deti neprerábať na pravákov?

Svet je tvorený pre pravákov. Hoci to znie hlúpo, existujú štatistiky, ktoré hovoria, že každý rok zomrie na svete až 2 500 ľavákov preto, že používajú nástroje alebo pomôcky vyrobené pre pravákov. Prečo niektorí ľudia používajú druhú ruku? Nemôžu sa to naučiť „správne“?

Vedci si nie sú istí, prečo sú niektorí ľudia ľaváci. Genetika hrá úlohu v podstate len minimálne. Ak sú obaja rodičia ľaváci, je len 25 % pravdepodobnosť, že dieťa bude ľavák. Aj jednovaječné dvojčatá môžu mať niekedy rôzne dominantné ruky. Takže to, či budeme ľaváci alebo praváci, je často aj vecou náhody.

Ľaváci tvoria asi 10 % populácie, čo nie je veľa. Zrejme aj preto na nich výrobcovia často nemyslia. Niektoré veci sa už dajú kúpiť aj pre ľavákov, ale väčšina ostáva problémom. Zle sa im ovláda fotoaparát, ťažšie sa im aj šoféruje, hrá na gitare, dokonca otvára konzerva. Dôležité ovládacie prvky sú na pravej strane.

Nie sú lepší ani horší

Herényiová Gabriela, detská psychologička Otvoriť galériu Gabriela Herényiová, detská psychologička Zdroj: mh, iglu, den Ak je dieťa ľavák, nie je to dnes preň žiadny problém. Je to len o nastavení hemisfér a nie je ničím lepšie ani horšie. V 50. - 60. rokoch sa takéto deti preúčali na pravákov, čo bol nezmysel a spôsobovalo to až psychické problémy. Dnes je množstvo nástrojov, zošitov, ceruziek a podobne pre ľavákov. Deti do 5-6 rokov často nie sú vyhranené a pracujú rovnako obidvoma rukami. Zvyčajne sa to dedí po rodičoch, nemusí to však byť pravidlom.

Zaujímavosti o používateľoch ľavej ruky

1. Muži prevažujú v písaní opačnou rukou nad ženami.

2. Oproti pravákom sa ľaváci dožijú v priemere až o 9 rokov menej.

3. V minulosti bolo písanie ľavou rukou označované za znak agresivity, kriminality a násilného správania.

4. Vo svete existuje mnoho škôl, v ktorých sú deti trestané pri používaní ľavej ruky.

5. Jeden zo štyroch astronautov misie Apollo bol ľavák.

6. Prepojenie medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou je dôkladnejšie u ľudí, ktorí píšu ľavou rukou. To znamená, že ich mozog dokáže spracovať viacero stimulov naraz omnoho rýchlejšie.

7. Počet ľavákov sa nikdy neznížil ani nezvýšil. Už od dávnych čias je ich približný počet stále rovnaký.

8. V niektorých školách existujú pre ľudí píšucich ľavou rukou špeciálne štipendiá.

9. Iba 1 % ľudí dokáže reálne písať oboma rukami.