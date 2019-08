Majstrom Európy v cyklistike sa stal Viviani: Zo Slovákov dokončil len Baška

Talian Elia Viviani triumfoval na cyklistických ME v Alkmaare v pretekoch mužov s hromadným štartom v kategórii Elite. Na 172,6 km dlhej rovinatej trati prišiel do cieľa v čase 3:31:15 h.

Druhý skončil Yves Lampaert z Belgicka, na treťom mieste klasifikovali Nemca Pascala Ackermanna. Slovák Erik Baška prišiel do cieľa na 21. pozícii so stratou 33 sekúnd. Do cieľa prišlo len 42 pretekárov zo 151-členného štartového poľa, nedokončilo ani šesť ďalších Slovákov.

Preteky v elitnej kategórii začali 46 km nájazdom, následne sa cyklisti dostali do samotného Alkmaaru, kde absolvovali 11 okruhov. Jeden meral 12 km, pričom sa išlo po úzkej ceste. Trať bola technická a pretekári išli aj cez "mačacie hlavy".

V prvom úniku etapy nechýbal ani Slovák Erik Baška, spolu s ním sa vpredu usadili Ackermann, Selig (Nem.), Viviani, Cimolai, Trentin, Consonni (Tal.), Lampaert (Bel.), Lawless (V.Brit.), Mežgec (Slov.), Asgreen (Dán.), Senechal (Fr.), a Langeveld (Hol.). Tridsať kilometrov pred cieľom mali náskok 20 sekúnd. O dva kilometre neskôr vyrazila dopredu trojica Viviani, Lapmaert a Ackermann, pred poslednými dvoma okruhmi mala náskok 40 sekúnd. V tom čase sa za nimi k zvyšnej 9-člennej skupine dotiahla ďalšia, spolu v nej bolo zhruba 40 cyklistov.

Pred posledným okruhom sa náskok prvej trojice zvýšil na 50 sekúnd a bolo jasné, že si to rozdajú o titul. Prekvapiť chcel Lampaert, ktorý 2,6 km pred cieľom nastúpil, ale Viviani jeho útok zachytil. Ackermann však nie a tak sa o víťazovi rozhodovalo medzi dvojicou jazdcov. Viac síl mal v závere šputérsky lepšie disponovaný Viviani.

výsledky:

1. Elia Viviani (Tal.) 3:31:15 h, 2. Yves Lapmaert (Bel.) +1 s, 3. Pascal Ackermann (Nem.) +8 s, 4. Alexander Kristoff (Nór.), 5. Michael Mörköv (Dán.), 6. Sam Bennett (Ír.), 7. Matteo Trentin (Tal.), 8. Luka Mežgec (Slov.), 9. Arnaud Demare (Fr.), 10. Rüdiger Selig (Nem.),... 21. Erik BAŠKA (SR) všetci +33, Patrik TYBOR, Marek ČANECKÝ, Juraj SAGAN, Ján Andrej CULLY, Adrián BABIČ, Juraj BELLAN (všetci SR) nedokončili