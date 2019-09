Inštruktorka jogy, jaskyniarka a akrobatka Helena Hadvigová ovláda orientálne jazyky: Jogínka, ktorá hovorí odzadu

Má talent na jazyk a nie hocijaký! Sympatická Helena Hadvigová (33) z Piešťan je nenápadná mladá žena, no domácim nie je celkom neznáma. Veď chýr o jej výnimočnosti sa v takom malom meste rozniesol veľmi rýchlo.

Okrem toho, že ju ľudia poznajú ako inštruktorku jogy, Helena má dosť netradičné záľuby. Venuje sa vzdušnej akrobacii, jaskyniarstvu, hovorí odzadu a čo je naozaj netradičné – študovala indológiu so špecializáciou na starobylý jazyk sanskrt. Za talentovanou slečnou sme sa vybrali priamo do Piešťan. Na stretnutie dorazila na skladacom bicykli, ktorý pamätá už nejaké to desaťročie.

„Tu v Piešťanoch je to najlepší dopravný prostriedok, skladačkou sa dostanem všade a v podstate veľmi rýchlo,“ vysvetlila, keď sme sa usadili v malej kaviarni neďaleko centra. Vychválila tamojšie koláče, a tak sme, pochopiteľne, nemohli odolať. Sŕkajúc horúcu kávu sa rozhovorila o tom, ako sa mladá Piešťanka vybrala do stovežatej Prahy za štúdiom.

„Po maturite na strednej hotelovej škole som sa rozhodla študovať jazyky. Vedela som už celkom slušne po anglicky. Zo zvedavosti som si zistila, aké jazyky sa v tom školskom roku budú študovať na Karlovej univerzite. Otvárali starobylý jazyk sanskrt, a keďže ma vždy zaujímala India ako čarovná, mystická, tajomná krajina, chcela som to vyskúšať,“ vraví Helena, ktorá vtedy o sanskrte vedela len to, že v tomto jazyku sú písané staré náboženské texty – védy. „Na prijímačky som išla s tým, že ma nevezmú, no vravela som si, že sa aspoň pozriem, ako vyzerá Karlova univerzita. Na indológiu sa hlásilo 17 študentov. Prijali všetkých, no dokončili sme ju len štyria,“ spomína.

Sklamanie z Indie

Počas štúdia sa Helena rozhodla odísť na mesiac do Indie. „Povedali sme si so spolužiačkou, že sa tam ideme pozrieť. Myslela som si, že som na všetko pripravená, ale nebola som. Bol to kultúrny šok,“ rozpráva o svojej ceste do krajiny snov. Prekvapená bola najmä z toho, ako sa domáci správajú k turistom. „Vidia nás ako chodiace bankovky. Strašne ma to sklamalo. Chápem, že musia živiť rodinu, ale ja som bola študentka, ktorá si našetrila na letenku a lacné ubytovanie. Nešla som tam rozhadzovať peniaze, lenže oni to tak berú. Minulý rok som bola v Dillí, no už ma len tak nedostali! Vedela som už, čo môžem očakávať,“ smeje sa a dodá, že keď prehovorila ich rečou, zostali zaskočení.

Helena sa totiž okrem sanskrtu dohovorí aj ďalšími jazykmi. „V druhom ročníku na univerzite som si k štúdiu pribrala hindčinu, neskôr tibetčinu a indonézštinu. Asi mám nadanie na zvláštne jazyky,“ zasmeje sa a my nemáme prečo pochybovať. Veď k jej jazykovej výbave patrí aj urdčina a tamilčina. Po získaní vysokoškolského diplomu sa zaujímala o miesto na indickej ambasáde. „Dostala som odpoveď, že ma nepotrebujú, lebo im stačí angličtina. Ale keď bol minulý rok v Prahe indický prezident, oslovila ma česká ambasáda. Vedeli, že rozprávam po hindsky, tak som bola pomáhať indickej delegácii. Mala som na starosti dvoch ministrov,“ vysvetlí.

Jogínka

Po rokoch Helena priznáva, že keď sa rozhodla študovať sanskrt, vôbec netušila, do čoho ide. „Vedela som akurát to, že sanskrt je mŕtvy jazyk, tak ako napríklad latinčina. Indovia si ťukali na čelo, že na čo mi to je, lebo oni sami tento jazyk nevedeli. Preto som študovala aj hindčinu, aby som sa v Indii dohovorila,“ prezrádza. Keď sa spýtame, ako sa dá využiť sanskrt, dozvieme sa, že napriek tomu, že ide o jazyk, ktorým sa bežne nerozpráva, veľa sa z neho prekladá. „Hlavne teraz, keď je populárna joga. Paradoxne, ja som k joge nikdy neinklinovala. Všetci jogíni sa mi zdali divní, príliš duchovní, akoby sa vznášali na obláčikoch,“ smeje sa a spomenie, že prvýkrát bola na hodine jogy v Indonézii, kde žila pol roka.

„Neskôr, dva roky po skončení vysokej školy, som bola na prvej hodine jogy v Piešťanoch. Išla som sa tam pozrieť s tým, že si párkrát zacvičím, aby som vedela správne používať cviky a potom uvidím,“ usmeje sa. „Dnes jogu učím v rôznych štúdiách v Piešťanoch. Všim­la som si, že niekde cvičia jogu s ťažkými cvikmi, ktoré nie sú vhodné pre Európanov. Naša kostra nie je stavaná na niektoré cviky. Indovia napríklad krásne čupia, majú otvorené bedrové kĺby. Ja čupím dve minúty a už chytám kŕč. Jóga je pre každého, ale nie všetky pozície sú pre každého,“ myslí si Helena, ktorá sa momentálne chystá do Indonézie. „Idem tam s jednou organizáciou, ktorá sa orientuje na ochranu dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat,“ prezrádza svoje plány.

Budha a Buddha

Mladú lingvistku pred časom oslovilo vydavateľstvo, ktoré chce vydať preklady kníh o joge s presnými indickými prepismi. „Potešila som sa, na trhu je totiž veľa kníh s veľmi zlým prekladom. Keď niekedy vidím názvy jogových cvikov, tzv. ásan, zdvíha ma zo stoličky. Napríklad slovo jóga je správne s dĺžňom, no v slovníkoch slovenského pravopisu je bez dĺžňa. Lenže sanskrt ani hindčina nemajú krátke o. Je to dlhý znak, musí mať teda dĺžeň,“ vysvetľuje Helena, ktorá tiež priznáva, že sa jej pre toto puntičkárstvo často smejú.

„Vraj mám úchylku na diakritické znamienka a správne prepisy. Ja to však beriem ako rešpekt k jazyku. „Z neznámej príčiny sa v slovenčine píše Budha. A kto si povedal, že vyhodí jedno d? To nie je zdvojené d, to sú dva znaky – jedno d a jedno dh. Nechápem tie prepisy. Veď napríklad mantra musí byť prepísaná foneticky správne, aby ste ju vedeli vysloviť. Ak niekomu prepisujem mantru, píšem presnú výslovnosť - všetky dĺžne, mäkčene, lebo ten človek to musí povedať dobre, inak mantra nemá zmysel.“

Rozpráva odzadu

Skôr ako sa rozlúčime, padne reč aj na ďalší nezvyčajný talent mladej Piešťanky. Helena sa totiž okrem orientálnych jazykov venuje jaskyniarstvu, vzdušnej akrobacii v závesnej plachte, no najväčšou atrakciou je, že bez problémov hovorí odzadu. „Neviem prečo, mám to tak odmalička. Nepredstavujem si slová, vôbec nad tým nepremýšľam. Videla som občas v televíznych programoch, že niektorí ľudia sa to náročne učia, ale v tom nevidím zmysel,“ vraví Helena a nám nedá, aby sme ju cestou z kaviarne nevyskúšali. Napríklad, ako sa odzadu povie: Mám rada kávu a koláč. „Čálok a uvák adar mám,“ odpovie okamžite. „Je to sranda, asi aj preto sa mi tie jazyky tak ľahko učia. Možno mám o koliesko menej alebo o koliesko viac. Je to také moje špecifikum. Ale neviem to reálne na nič využiť, len naozaj niekoho pobaviť,“ pousmeje sa.

Ako sa povie

Dobrý deň?