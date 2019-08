Apokalypsa v Bardejove: Jaro prerába mesto na nepoznanie, z jeho tvorby naskakuje husia koža

Schátrané ruiny, nálet mimozemšťanov a púšť v strede mesta! Talentovaný bardejovský výtvarník Jaroslav Krupa (29) mení na fotografiách súčasné mesto na postapokalyptický svet.

Pri niektorých pohľadoch na to, ako by sa mesto zapísané v UNESCO mohlo zmeniť po katastrofe, naskakuje husia koža. Mladý tvorca vystupuje pod umeleckým menom Moku. V jeho víziách sa objavujú piesočné duny okolo historických hradieb či polozrútená historická pamiatka – Bazilika sv. Egídia, ktorá je hlavným turistickým ťahákom jedinečného bardejovského námestia.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Začal som sa tým zaoberať pred 10 rokmi, keď som chcel vytvoriť apokalyptickú verziu nášho sídliska do počítačovej hry. Bolo to však veľmi náročné a došlo mi, že na to nemám. Nápad však zostal v hlave a tak som začal tvoriť aspoň takéto obrázky,“ vysvetľuje Jaro. V tvorbe sa snaží poukázať na to, ako by mesto vyzeralo po nájazde mimozemšťanov, ale aj v prípade, že by sa oň obyvatelia prestali starať.

„Na začiatku musím nájsť fotografiu vhodnú na pretvorenie a začnem k nej pridávať pochmúrnu atmosféru. Celkový čas pri jednej lepšej práci mi zaberie od 10 do 30 hodín. Finálnu verziu zverejňujem po 2-3 týždňoch, niekedy až po mesiaci,” uzavrel výtvarník.