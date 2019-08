Vyšetrovatelia krútia hlavou nad bleskovým odvolaním zatykača na Bödöra: Taký zásah sme ešte nezažili

Desaťročia slúžili na polícii či prokuratúre, no také niečo nezažili.

V stredu sa prevalila informácia, že prokurátor Juraj Novocký telefonicky zrušil vyšetrovateľovi Kuciakovej vraždy zatýkací rozkaz na Norberta Bödöra, ktorý sám len 17 minút predtým trikrát podpísal. Nový Čas sa pýtal bývalých mnohoročných vyšetrovateľov a exprokurátorky na to, čo si o takomto postupe myslia. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V utorok 27. novembra 2018 navštívil podľa policajného záznamu šéf vyšetrovateľov Kuciakovej vraždy spoločne s vtedajším riaditeľom protizločineckej jednotky Branislavom Zurianom prokurátora Novockého. Prišli s ním konzultovať zatykač na Norberta Bödöra. O dva dni vyšetrovateľ Bödöra navrhol skutočne zadržať. Prokurátor Novocký zatykač potvrdil podpisom troch vyhotovení.

Vyšetrovateľ si dokumenty prevzal a odišiel z budovy, o 17 minút po podpise mal Novocký 3-krát volať cez aplikáciu WhatsApp zástupcovi protizločineckej jednotky Petrovi Vasiľkovi a prízvukovať, že zatykač je neplatný a aby sa nerealizovali žiadne úkony smerom k Bödörovi. O 3 dni sa Bödör dostavil s právnikom na políciu a chcel vypovedať, vraj si všimol policajné autá. Takýto postup prokurátora Novockého prekvapil nielen súčasných vyšetrovateľov, ale aj tých, čo si v zbore odrobili desaťročia.

Ku kauze bleskového odvolania zatykača sa vyjadrila aj prokuratúra, podľa ktorej ide o neoverené informácie a prokurátori postupujú v súlade so zákonom. „Musíme s poľutovaním konštatovať, že uvedené informácie sú značne skreslené. Podľa dostupných údajov vychádzajú len z jedného tzv. úradného záznamu, ktorý mal byť údajne spracovaný jedným z vtedajších bývalých členov vyšetrovacieho tímu, avšak pravosť tohto úradného záznamu nebola žiadnym spôsobom overená. Zdôrazňujeme pritom, že obsah uvedeného úradného záznamu, resp. informácia o jeho údajnej existencii nám do dnešného dňa neboli známe,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová a naznačila, že môže ísť o snahu zdiskreditovať prokuratúru i políciu.

Za celú kariéru sa mi to nestalo

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ s 27-ročnou praxou Otvoriť galériu Jozef Šátek Zdroj: anc

- Za svoju dlhoročnú éru sa mi nestalo, aby prokurátor v takej závažnej kauze bez ďalšej konzultácie s vyšetrovateľom po pol hodine spätne len telefonicky zrušil svoje pôvodné rozhodnutie. Ak po dohode vyšetrovateľov a prokurátorov do pol hodiny prokurátori spätne telefonicky tento svoj pôvodný súhlas so zadržaním Norberta B. zrušili, potom už nešlo o zmenu dôkaznej situácie, ale počas tej pol hodiny muselo prísť ku konzultácii s niekým, kto mal iný názor s inými dôvodmi, ktoré si títo prokurátori ihneď aj „osvojili“.

Postup nebol správny

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka so 40-ročnou praxou Otvoriť galériu Eva Mišíková Zdroj: anc

- Za celú kariéru som nikdy takto promptne zatykač neodvolala. Ani si nepamätám, že by to niekto iný tak urobil. Neviem si veľmi predstaviť situáciu, kedy by som to musela spraviť. Jedine, že by sa osoba, na ktorú bol zatykač vydaný, osobne nejako náhodne - bez vedomosti o zatykači, za tých 17 minút dostavila za mnou. Tento postup, ak je to skutočne pravda, nepovažujem v žiadnom prípade za správny. Ak prokurátor vyhodnotil ten zatykač ako nesprávne odôvodnený, tak ho nemal vôbec podpísať.

Mohol mu to niekto povedať

Jozef Vachálek, bývalý vyšetrovateľ s 30-ročnou praxou Otvoriť galériu Jozef Vachálek Zdroj: anc

- Je to naozaj zvláštne, nikdy som sa nestretol s niečím takým. Existuje malá šanca, že prokurátor sa mohol s vyšetrovateľom dopredu ústne dohodnúť na zatykači a jeho odôvodnení, ale písomné vyhotovenie bolo napokon iné, čo si prokurátor nevšimol a zbrkle to automaticky podpísal. O 17 minút si potom následne všimol, že podpísal vlastne niečo iné. Ale to si naozaj nemyslím, že by vyšetrovateľ spravil takú chybu. Skôr si myslím, že si to prokurátor sám rozmyslel, keďže išlo o citlivú vec, alebo mu niekto povedal, nech si to rozmyslí.