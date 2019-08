Bývalá hviezdna tenistka to dokázala: Neuveriteľná premena, je z nej iný človek

Dokázala to! Bývalá srbsko-austrálska tenisová hviezda Jelena Dokičová (36) víťazne ukončila vojnu s prebytočnými kilogramami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Šesťdesiat kíl mala naposledy v časoch, keď bola vo svetovom rebríčku štvrtá (august 2002, pozn. red.)!

Dokičovú dostali do obézneho pekla problémy so štítnou žľazou a pokazený vzťah s problematickým otcom Damirom. V roku 2017 si ale vstúpila do svedomia, začala cvičiť a z jedálneho lístka vynechala cukry. Za pol roka zhodila tridsať kilogramov. Bol to ale len polčas jej snaženia. „Bojovala som so zdravím, kilami navyše a nevidela som svetlo na konci tunela. Chcela som schudnúť, musela som ale mať pevnú vôľu a trpezlivosť. Bolo to veľmi ťažké, ale vyplatilo sa,“ vyhlásila víťazka šiestich turnajoiv WTA v singli.

So svojím novým vzhľadom sa teraz už sexi blondína pochválila na sociálnych sieťach. Jej boj priniesol ovocie a Jelena sa stala príkladom pre mnohých ľudí trpiacich podobnými problémami, aké mala ešte nedávno ona.

Jelena sa v roku 1994 presťahovala aj s rodičmi do Austrálie. Hovorilo sa o nej ako o tenisoovm supertalente. Najväčší grandslamový úspech dosiahla v roku 2000, keď bola v semifinále Wimbledonu. Rok predtým vyhrala Hopmanov pohár, vo Fed Cupe reprezentovala Austráliu aj Srbsko. Niekoľkokrát prerušenú kariéru ukončila pred 5 rokmi.