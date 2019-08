Hantuchová sa po dlhom čase objavila v Tatrách: Pritiahol ju tam Peter Bondra

Po dvoch rokoch sa opäť ukázala pod Tatrami. Pritom je Daniela Hantuchová (36) rodáčkou z Popradu... Bývalá tenistka však tentoraz nemala v rukách raketu, ale golfovú palicu.

Prijala pozvanie Petra Bondru a podporila dvanástu kapitolu jeho charitatívnej akcie vo Veľkej Lomnici.

„Áno som rodáčka z Popradu, ale do Tatier chodím zriedka. Bola som tu v Tatranskej Lomnici pred dvoma rokmi na tenisovom turnaji...“ priznala kajúcne svetobežníčka, ktorá si krátku pauzu medzi veľkými tenisovými turnajmi, kde pracuje ako komentátorka prenosov pre stanice Fox Sports či Tennis Chanel, vyplnila návštevou rodného regiónu. „Tu v golfovom areáli som prvýkrát a som veľmi milo prekvapená,“ pokračovala bývalá piata hráčka sveta, ktorá by však tenis za golf nikdy nemenila.

„Golf hrám menej ako rekreačne a meniť na tom neplánujem nič. Je to síce veľmi pekná a príjemná hra väčšinou v spoločnosti príjemných ľudí, ale nevedela by som sa jej venovať dennodenne,“ dodala Daniela, ktorá však hrala tak oduševnene, že stratila jednu zo svojich golfových palíc. Našiel ju Jano Lašák a Daniela ju okamžite podpísanú venovala do charitatívnej dražby.