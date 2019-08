Šéf SaS prekvapil voľbou predsedu strany: O čo ide Sulíkovi?

Zvláštne rozhodnutie. Šéf liberálov Richard Sulík (51) zvolal na september mimoriadny kongres strany, na ktorom by sa mal voliť nový predseda SaS.

V tej dobe však bude do parlamentných volieb zostávať necelý polrok a unáhlená výmena na čele strany by jej mohla viac uškodiť ako prospieť. Čo Sulík týmto rozhodnutím sleduje?

Richard Sulík je šéfom SaS už od jej začiatku, teda približne 10 rokov. O jeho ústupe do úzadia sa hovorilo vážnejšie iba dvakrát, prvýkrát pri vzbure tzv. biznis krídla, keď zo strany odišlo 90 členov, a druhýkrát - od začiatku tohto roka. Strane totiž od prezidentskej kampane prudko klesli preferencie.

Sulík v reakcii na zlé výsledky prieskumov ponúkol kreslo Robertovi Mistríkovi, ktorý si verejnosť získal tým, že sa vzdal v prospech súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej. Mistrík odmietol, avšak po predaji firmy v reakcii pre Nový Čas povedal, že nevylučuje väčšiu aktivitu v politike. „Nikdy nehovor nikdy,“ uviedol Mistrík. Sulík teraz hazarduje s kreslom predsedu opäť. „Je dôležité, aby sa členovia mohli demokraticky vyjadriť, a preto som sa rozhodol zvolať mimoriadny kongres, ktorý bude 7. septembra,“ vyhlásil Sulík pre Aktuality.sk. Jeho mandát pritom vyprší až po parlamentných voľbách v júni 2020.

Prekvapení členovia

Sulík svojím rozhodnutím zaskočil aj členov predsedníctva, aj svojho najhorúcejšieho súpera o predsednícku stoličku Ľubomíra Galka. Ten za takýchto okolností svoju kandidatúru vylúčil. „Je pravda, že som zvažoval, že sa po vypršaní riadneho štvorročného mandátu Richarda Sulíka v júni 2020 budem uchádzať o funkciu predsedu SaS. Záviselo by to však od mnohých faktorov...“ vyhlásil Galko. Natália Blahová sa o sneme dozvedela mailom. „Mimoriadny kongres považujem v tomto predvolebnom čase za mimoriadne nevhodný nápad. Len ťažko sa dá porozumieť tomu, z akého dôvodu bol zvolaný,“ uviedla Blahová.

Čo tým sleduje?

Sulík mohol chcieť skoršími voľbami odradiť potenciálnych súperov, ktorí by tak mali menej času na vnútrostranícku kampaň. Politológ Grigorij Mesežnikov pripomína, že už sa v minulosti niečo podobné stalo. Poďla neho si chce Sulík upevniť pozíciu. „Už to raz takto spravil. V roku 2016, keď Mihál avizoval kandidatúru, zvolal mimoriadny kongres o necelý mesiac,“ hovorí Mesežnikov.

Sulíka vtedy za rozhodnutie ostro kritizoval dnes už člen Progresívneho Slovenska Martin Poliačik, Mihál napokon nekandidoval a stranu neskôr opustil. „SaS čaká turbulentné obdobie, tak si chce upevniť pozíciu vo vnútri strany. Síce by bolo korektné oznámiť členom predsedníctva rozhodnutie aj skôr, ale určite postupoval podľa stanov strany. On to má iste ošetrené,“ uzatvára Mesežnikov.

Čo si myslia možní kandidáti?

Ľubomír Galko (51), podpredseda

Ľubomír Galko Zdroj: TASR

- Na takto narýchlo zvolanom mimoriadnom kongrese 7. septembra určite nebudem kandidovať za predsedu SaS.

Lucia Nicholsonová (42), má pozastavené členstvo

- Asi sa tá situácia tak vyvŕbila, že to bolo potrebné. Ja som sama z rovnakých interných príčin pozastavila svoje členstvo. Či ho obnovím, bude záležať aj na výsledku našich predsedníckych volieb.

Natália Blahová (45), predsedníčka poslaneckého klubu

Natália Blahová. Zdroj: anc

- Nepochopila som dôvod kongresu. Obávam sa, že nám to poškodí. Osobne to považujem za veľmi zlý nápad a neviem, čo je jeho zdrojom.