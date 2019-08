Strastiplný návrat Slovákov z dovolenkového raja: Čistá hrôza! Rodiny zostali bez lietadla aj leteniek

Letný oddych vo vytúženej destinácii sa skončil nočnou morou! Odchod z egyptského letoviska Marsa Alam skomplikovala Slovákom porucha lietadla.

Pasažieri čakajúci na odlet do Košíc dlhé hodiny nevedeli, čo s nimi bude. Hrôzostrašný pohľad sa im naskytol aj v mieste náhradného ubytovania, kde väčšina z nich čakala na náhradný let pri bazéne na špinavých ležadlách a v 30 °C horúčavách.

Nepríjemný koniec vytúženej dovolenky opísala Novému Času Katarína (25). Let z Egypta do Košíc mali naplánovaný minulý utorok o druhej ráno. Hodinu pred odletom začali pasažierov nakladať do letiskového autobusu, ktorý ich odviezol k lietadlu. „To však bolo bez posádky a tak sme sa vrátili do haly. O tom, či vôbec odletíme, nás nevedeli informovať ani pracovníci letiska. Spolucestujúca sa náhodou dozvedela od predavača, že naše lietadlo vôbec neodletí. On to vedel skôr ako my. Ostali sme bez lietadla, leteniek a informácií,” opisuje chvíle neistoty Katarína.

Namiesto izieb ležadlá

V skorých ranných hodinách skupina viac ako stovky cestujúcich netušila, čo s nimi bude. O probléme okamžite informovali aj ich cestovnú kanceláriu Kartago tours. „Dozvedeli sme sa, že oni o tejto situácii vedeli a čakali, kým im niekto zavolá, že situácia sa rieši,” uviedla Košičanka. Cestovka dovolenkárov informovala, že majú náhradný odlet o 12:30 a dovtedy im bude zabezpečené ubytovanie v miestnom hoteli, ako aj raňajky a občerstvenie.

„Až o piatej ráno nás doviezli do hotela Marina Lodge bez klímy, kde 50 ľudí vrátane nás ostalo bez ubytovania pre nedostatočnú kapacitu. Ostali sme ležať na lehátkach pri bazéne v 30 °C horúčavách,” opisuje Katarína strastiplné okamihy. Problém mali aj s pitnou vodu. „Nakoniec sme si museli kúpiť balenú,” doplnila Košičanka. Na Slovensko odleteli až o 13. hodine. „Zistili sme, že nárok na kompenzáciu z omeškania letu nebudeme mať, keďže sme leteli z krajiny mimo EÚ. Na dovolenku sme si išli oddýchnuť a vrátili sme sa domov ešte v horšom stave, ako sme tam išli,” uzavrela Katarína.

Odškodnia ich?

Podľa cestovnej kancelárie Kartago tours je za meškanie letu zodpovedná letecká spoločnosť. „Hotel, ktorý bol poskytnutý po dobu čakania na odlet, namiesto čakania v odletovej hale, bol zabezpečený leteckou spoločnosťou. Žiaľ, hotely v Marsa Alam sú úplne plné, preto nebolo možné, aby ste ostali v hoteli, v ktorom ste trávili svoj pobyt. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme,” uviedla spoločnosť cestujúcim vo vyjadrení.

Vedúca pobočky Kartago tours v Žiline Božena Ondrušová dodala, že k prípadu získali aj stanovisko leteckej spoločnosti Spot Group International. Podľa nej klienti majú právo obrátiť sa so žiadosťou o kompenzáciu priamo na leteckú spoločnosť a nepotrebujú potvrdenie o meškaní, keďže letecká spoločnosť daný let eviduje.

Kedy máte nárok na kompenzáciu

1. Ak vinou leteckej spoločnosti cestujúci zmešká nadväzný let a tým aj príchod do cieľovej destinácie.

2. V prípade, keď bol cestujúcemu zamedzený nástup na palubu lietadla.

3. Ak do cieľovej destinácie dorazil viac než 3 hodiny po plánovanom čase príletu.

4. Ak je zrušenie letu oznámené leteckou spoločnosťou menej ako 14 dní pred dátumom plánovaného odletu.

5. Pri mimoeurópskych leteckých spoločnostiach vzniká nárok iba v prípade, že je meškanie na území EÚ.