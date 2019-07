Dovolenka so štvornohým miláčikom: Na čo sa musíte pripraviť a v ktorých krajinách hrozí problém

Máte doma psíka a chcete s ním vycestovať na dovolenku do cudziny?

Pri splnení základných pravidiel to v niektorých krajinách nie je problém a cestovať môžete aj prostredníctvom cestovky. Musíte však poznať pravidlá danej krajiny aj prepravy, ktoré musí váš štvornohý miláčik spĺňať . Aké doklady zviera potrebuje a ako ho bezpečne prepravovať počas dlhej cesty?

Či už sa vydáte na dovolenku do cudziny po vlastnej osi alebo cez cestovnú kanceláriu, základné pravidlá prechodu chlpatých spoločníkov cez hranicu sú rovnaké. „Pes a mačka musia mať pri ceste do zahraniči a svoj zdravotný preukaz, z ktorého je jasné, že zviera má platné očkovania,“ upozorňuje Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).

Ako dodáva, medzinárodný preukaz vystaví príslušný veterinár. Na pobyt v Chorvátsku si domáceho miláčika môžete odviezť vo svojom aute. Do niektorých destinácií môžete ísť dokonca aj cez cestovnú kanceláriu. „Pravidlá sú rozdielne podľa toho, či cestuje v rámci Európskej únie, alebo do krajiny mimo EÚ,“ upozorňuje Roman Berkes, prezident SACKA.

V cestovke klientom vyberú takú destináciu, kam lieta prepravca umožňujúci prepravu zvierat a hotel, kde sa spolu so psíkom môžu ubytovať. „Ak je let súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, treba si objednať prepravu zvierat v cestovnej kancelárii,“ doplnila Varinská. Pri ceste autom musíte dodržiavať pravidlá bezpečnej prepravy, pri ostatných druhoch dopravy sa musíte riadiť pravidlami dopravcu.

Veterinárne podmienky pre zahraničie

- Pri cestovaní do zahraničia so psom, s mačkou alebo fretkou (spoločenské zviera) musí byť zviera sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Na vydanie pasu je potrebné, aby bolo spoločenské zviera identifikované mikročipom alebo tetovaním. U nás je už zo zákona povinné označenie mikročipom.

V rámci EÚ

- Zviera musí byť identifikované/začipované

- Musí mať platné vakcinovanie proti besnote

- Musí mať pas spoločenského zvieraťa

Mimo EÚ

- Musí spĺňať podmienky ako do EÚ (čip, vakcinácia proti besnote, mať pas)

- Navyše očkovanie proti echinokokom (podľa požiadaviek štátu, do ktorého cestuje) (Zdroj: www.crsz.sk)

Dovolenka lietadlom

- Nie každý prepravca umožňuje prepravu zvierat, poradia

vám v cestovnej kancelárii

- živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú

-niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy pre zviera, ktoré na ich územie vstúpi

- ak to dopravca vo svojich prepravných podmienkach povoľuje, na palube lietadla môže byť s cestujúcim aj jeho štvornohý miláčik

-zviera musí byť umiestnené v špeciálnej prepravke s pevným nepriepustným dnom a otvormi na dýchanie, pričom letecká spoločnosť si stanovuje hmotnostné a rozmerové limity

Cestovky v Európe pobyt nájdu

Roman Berkes (CK Happy Travel), prezident SACKA

- Cestovné kancelárie majú vytipované hotely, ktoré akceptujú domáce zvieratá. V európskych krajinách je to bezproblémové, v každej krajine sa dajú nájsť hotely, kde môže klient vycestovať aj s domácim zvieraťom. Niekde je to za poplatok, inde bezplatne. Problém je v arabských krajinách, ako sú Turecko a Egypt. Tam nevnímajú psa tak ako u nás, takže nájsť tam taký pobyt by bol problém.

Preprava autom

Lenka Kalafut Lendacká, PR manažérka, ŠKODA AUTO Slovensko

- Na zabezpečenie zvieraťa možno použiť niekoľko pomôcok. Najčastejšia je preprava v kufri auta, ktorý je vybavený sieťou alebo mrežou na prevoz zvierat v prepravnom boxe alebo pripútaním bezpečnostným pásom, ak má zviera vhodný postroj. Vždy záleží aj na veľkosti zvieraťa. Pre malé a stredné zvieratá je najlepší box, ktorý je vhodné umiestniť do batožinového priestoru a zaistiť ho proti pohybu. Box musí byť dostatočne veľký, aby si zviera mohlo pohodlne ľahnúť. Ďalšou možnosťou je pripútanie klasickým bezpečnostným pásom pomocou postroja. Nezabudnite na malú prechádzku Pri cestovaní so zvieraťom by sa nemalo zabúdať na občasnú prechádzku so zvieraťom, pitie a pri veľmi dlhých cestách rovnako aj na kŕmenie. Zviera by malo mať podobný režim, ako keď je v domácom prostredí a necestuje.