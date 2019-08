Má len 18 a už si kúpil vlastný dom: Mladík prezradil tajomstvo svojho úspechu, ktoré by nezvládol každý

Tínedžer dokázal to, po čom túži väčšina mladých, ale aj starších ľudí. Mal len 17, keď začal šetriť na svoj prvý dom.

Stačil mu len rok na to, aby sa odrazil odmdna a splnil si svoj sen. Teraz plánuje investíciu do ďalších 14 nehnuteľností, píše Daily Mail. Ben Harwood (dnes 19) sa vykašlal na školu vo svojom rodnom meste Christchurch, Nový Zéland, a s nulou na účte začal samostatný život.

"Keď som mal 17, nemal som žiadne peniaze. Pamätám sa, ako som natankoval za pár drobných a modlil sa, nech to vydrží celý týždeň," zaspomínal si. Pre Bena sa všetko zmenilo po návšteve kariérneho dňa. Všade bolo nesmierne veľa študentov, tak sa zaradil do najmenšieho radu. Toto rozhodnutie mu napokon obrátilo život na ruby. Ben sa zastavil pri stánku rybárskej firmy, ktorá ponúkala prácu aj študentom.

Mladík neváhal a ponuku prijal. Ben pracuje na rybárskej lodi 10 týždňov, po ktorých má 5-týždňové voľno. Ak ste si mysleli, že vtedy oddychuje, ste na omyle. Tínedžer si ešte privyrába v miestnom supermarkete.

Vďaka tvrdej práci ušetril Ben dosť peňazí, aby si mohol kúpiť dom. "Viem, že tento životný štýl nie je pre každého. Vďaka tomu, že som na mori nestíham tie peniaze minúť," prezradil. Za rok si našetril 60 000 dolárov (takmer 54 000 eur). Splatil zálohu na dom a zvyšok dofinancoval hypotékou. Do svojho hniezdočka vrazil ešte 35 000 dolárov (vyše 31 000 eur), ktoré použil na renováciu.

"Mnoho ľudí si myslí, že sa to nedá dokázať v 18. Prišlo mi to ako dobrá investícia do budúcnosti," dodal. Ben žije v dome s dvomi spolubývajúcimi, ktorí sa o nehnuteľnosť starajú kým je na mori. Mladík sa netají tým, že začal šetriť na ďalšie domy a najradšej by ich vlastnil pätnásť.