Párik vo veľkom pije vlastný moč: Ona je odvtedy krajšia a jemu narástli... To vážne?!

Matka tvrdí, že našla tajomstvo krásnej pleti, ale je to niečo, s čím sa len ťažko stotožníte.

Ruby Karyo (30) praktizuje „močovú terapiu“ už 11 rokov a dokonca si ju aplikuje na tvár ako súčasť kozmetickej rutiny, píše portál Metro. Mamička povedala, že si priaznivé účinky natierania pleti močom uvedomila až po tom, ako jej o nich povedal otec.

„Ak chceš byť kráľovnou krásy, potieraj si tvár a tiež celé telo,“ povedal jej otec. „Keď sa zobudím, rozotriem si ranný moč po tvári. Používam ho namiesto zvlhčovača, buď si ho natriem iba na pár hodín, alebo si ho nechám pôsobiť celý deň. Na tvár si ho môžete dať každú noc, keď idete spať. Prvých pár dní môže vyzerať vaša pleť trochu neprirodzene, pretože sa z pokožky vytiahnu všetky nečistoty, ale následne sa úplne vyčistí,“ opisuje svoje postupy Ruby.

Ruby však tvrdí, že silu moču nepocítila iba ona, ale aj jej priateľ Brian Offenburger (56). Pil ho, aby si vyliečil plešatosť. Už za dva mesiace spozoroval, že mu začali vlasy opäť rásť. „Máme obrázky pred a po, aby sme to dokázali. Rozdiel spozoroval asi pred mesiacom, keď mu plešina úplne zmizla,“ opisuje výhody moču Ruby.

„Je výborný aj na liečenie jaziev a pupienkov. Močím do fľaše so sprejom, potom si ho striekam do rúk a vtieram do pokožky. Pijem tiež 150 ml ranného moču aspoň dvakrát týždenne. Mám pocit, že mi znižuje hladinu cukru v krvi, cholesterol a pomáha pri cukrovke,“ tvrdí Ruby z Glen Burnie v Marylande.

„Keď ho používam, moja pokožka žiari. Na chvíľu som s tým prestala a začala vyzerať fádne. Keď ho používam, cítim sa a vyzerám mladšie. Ľudia o tom nechcú hovoriť a myslia si, že je to nechutné, ale potom idú jesť napríklad párok v rožku a nemajú ani len tušenie, čo sa v ňom skrýva,“ hovorí 30-ročná matka.

Ruby tiež hovorí, že sa jej veľa ľudí smeje, keď im povie o svojej nezvyčajnej rutine. „Ľudia si najskôr myslia, že je to zvláštne, ale keď im vysvetlím, aké úžasné výhody moč má, začnú sa o to zaujímať viac. Neklamala by som im a určite by som nikomu nehovorila, aby vyskúšali niečo, čo je pre nich zlé a čo v skutočnosti nefunguje,“ dodala Ruby.