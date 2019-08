Žena sa vrátila z prechádzky, za stieračom si našla papierik: Keď si prečítala odkaz, skoro zinfarktovala

Nedeľa je ako stvorená na prechádzky, obzvlášť, ak žijete v slnečnej Austrálii.

Tess Scorrar z Queenslandu sa rozhodla zaparkovať pri neďalekej pláži, kde si chcela spríjemniť nedeľné popoludnie. To však ešte netušila, čo si nájde za stieračom na čelnom skle auta.

Tess chodí so psom na pláž takmer každý týždeň, zvyčajne sama, píše honey.nine.com.au. Tentokrát bola s priateľom, no zostala šokovaná sedieť v aute asi 30 minút po tom, čo objavila rukou napísaný odkaz. "Ahoj, myslím si, že si veľmi atraktívna. Ak by si mala záujem, zaplatil by som hotovosť za tvoje nohavičky. Stretneme sa na ceste späť do mesta. Nájdem si ťa."

Žena zverejnila nepríjemný zážitok na svojom Facebooku, aby sa jej rodina a kamarátky mali počas pobytu na pláži na pozore. "Myslím, že sem už neprídem, určite nie sama. Je to mega strašidelné," vyjadrila sa na Facebooku a zároveň dodala, že incident už vyšetruje polícia.