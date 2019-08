Irma je pre moldavských Rómov anjelom: Jediná osadníčka s vysokou školou

Pomáhaniu druhým zasvätila celý svoj život. Irma Horváthová (47) pochádza z osady, no nehanbí sa za to.

Ako prvá žena z tejto komunity v Moldave nad Bodvou dokonca skončila vysokú školu. Odjakživa sa rozdávala pre núdznych, učila rómske deti, vychovávala dievčatá a chlapcov s pochybnou minulosťou obracala na správnu cestu. Aj preto ju mnohí považujú za ozajstného anjela z osady.

Irma (47) sa v zrelom veku rozhodla pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach, pretože na pozícii komunitnej pracovníčky sa vyžadoval diplom. „Nemala som ani dosť prostriedkov, ale vďaka pomoci Karpatskej nadácie som napokon všetko zvládla. Absolvovala som bakalárske štúdium a nebyť zdravotných ťažkostí, pokračovala by som aj v magisterskom štúdiu,“ povedala Novému Času Irma, ktorá celý život pracovala v rodnej osade v Moldave nad Bodvou, no teraz zakotvila v Maďarsku.

Osada je piate dieťa

Ako asistentka a vychovávateľka tam má na starosti rómske dievčatá. „Táto robota ma baví. Hoci pochádzam z osady, som veľmi hrdá, že som niečo dokázala,“ prezradila Moldavčanka, ktorá má štyri deti. Domov sa vracia už len sporadicky, no všetci ju rešpektujú. Veď je prvou ženou z osady s bakalárskym diplomom!

„Je to vlastne moje piate dieťa... Oddávam sa pre druhých, lebo v tejto osade akoby všetci boli moji. Bez obetavosti by to nešlo. Ako sa spieva v pesničke, že som vyrobená pre teba, tak ja asi pre Rómov, aby som ich vzdelávala,“ vraví nadšene. V osade sa podľa nej nájdu rôzni ľudia, no výsledky tvrdej práce vidno. Dobre sa jej robilo najmä s deťmi z osady.

„Vedela som pochopiť, čo prežívajú, kedy hovoria pravdu a kedy klamú. V moldavskej osade, kde žije už asi tisíc ľudí, poznám všetkých. Keď sa s nimi slušne zaobchádza, vážia si to. Najťažšia je asi komunikatívnosť s touto komunitou, pretože pre niektorých akoby sa zastavil čas. Hoci by sa možno aj chceli rozvíjať, no nemajú tú možnosť,“ povedala.

Snažila sa im však vytvárať čo najlepšie podmienky. „Spoluvytvárala som divadlo, takže do istej miery som asi bola ich anjelom. Vďaka rodinnej atmosfére a pomoci v komunitnom centre, napríklad aj pri odvykaní mladíkov od fetovania, sa teším, že sa niečo dobré podarilo,“ dodala.