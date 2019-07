Vypátrali muža, ktorý pred 50 rokmi hodil do mora fľašu s odkazom: Má to však malý háčik

Autora 50 rokov starého odkazu vo fľaši, ktorý objavili tento týždeň austrálsky otec a syn na južnom pobreží Austrálie, sa podarilo vystopovať.

Angličan Paul Gilmore napísal list v roku 1969 ako trinásťročný chlapec, keď sa plavil so svojou rodinou na lodi z Británie do austrálskej emigrácie. Gilmore v liste vo fľaši žiadal, aby mu prípadný nálezca odkazu odpísal. Že sa mu želanie po polstoročí vyplnilo, ešte nevie. Jeho sestra podľa denníka The Guardian uviedla, že Gilmore je v súčasnej dobe opäť na mori, tentoraz v Baltskom.

Fifty years for reply? 'It's worse than the British mail service', jokes letter-in-bottle author https://t.co/T3sOi16dEr — ABC News (@abcnews) 18 July 2019

Gilmoreov list našiel deväťročný Austrálčan Jyah Elliott na pláži na pobreží štátu Južná Austrália, kam sa s otcom vydali rybárčiť. Pôvodne mali podozrenie, že je odkaz vo fľaši falošný, ale nakoniec naň písomne ​​odpovedali a snažili sa vystopovať autora listu tiež prostredníctvom sociálnych sietí. Gilmore v odkaze zo 17. novembra 1969 napísal, že jeho rodina sa rozhodla emigrovať z Británie do Austrálie, a udal aj adresu na predmestí Melbourne, kam sa Gilmoreovci mali nasťahovať. Svoju polohu anglický chlapec definoval ako "1000 míľ východne od Freemantle", mesta na západoaustrálskom pobreží. Fľaša bola nájdená na západnom pobreží Eyreovho polostrova, ktorý je súčasťou štátu Južná Austrália.

Vo štvrtok austrálska stanica ABC informovala, že sa jej podarilo vystopovať Gilmoreovu sestru Annie Crosslandovú. "Je to úžasné a úplne neuveriteľné. Bude radosťou bez seba," vyhlásila. Dodala pritom, že teraz nemôže brata kontaktovať, pretože je zrovna na plavbe v Baltskom mori, hoci všeobecne loďou veľmi často necestuje. "Naposledy cestoval loďou pravdepodobne vtedy, keď išiel do Austrálie. Plavbám nijako neholduje," povedala. Crosslandová, ktorá tiež bola v roku 1969 na ceste do austrálskej emigrácie s bratom na palube, si spomenula, že videla, ako Paul písal listy a dával ich do fliaš. Hodil ich do oceánu asi šesť, uviedla.

Tiež Paulov brat David sa domnieva, že odkaz skutočne pochádza od jeho súrodenca. "Keď sa na ten list pozerám, vidím, že je to bratovo písmo. Samozrejme, bol o niečo mladší," podotkol Dávid, keď mu stanica ABC list ukázala. Podľa Davida sa otec rodiny rozhodol emigrovať do Austrálie v nádeji na lepší život. "Môj otecko strávil veľa zím prácou pod šírym nebom, staval domy, a dopočul sa, že Austrália je krajinou nových príležitostí," vysvetlil. Rodina v novembri 1969 nastúpila v britskom prístave Southampton na loď Fairstar, ktorá pravidelne vozila do Austrálie emigrantov, a o mesiac neskôr prišla do austrálskeho prístavu Freemantle, odkiaľ pokračovala do Melbourne.

Podobne ako Gilmoreovci odišli v 60. rokoch minulého storočia do Austrálie státisíce Britov potom, čo im austrálska vláda začala finančne prispievať na zaplatenie cesty. Deti cestovali zadarmo. Štvrtina britských imigrantov sa ale počas pár rokov vrátila späť do svojej vlasti, keď život v Austrálii nenaplnil ich očakávania, napísala agentúra AP. To platilo aj pre Gilmoreovcov. Rodina žila v Austrálii do roku 1973 a potom sa presťahovala späť do Británie.

Vlani bol na piesočnatej pláži v odľahlej oblasti Západná Austrália objavený vôbec najstarší odkaz vo fľaši. Rodina z austrálskeho mesta Perth ho našla takmer 132 rokov po tom, čo bol vhodený do mora z nemeckej lode v Indickom oceáne. List bol súčasťou experimentu nemeckého námorneho observatória, ktorý sa týkal námorných trás.