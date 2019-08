Veľkolepý návrat Stephanie Seymour a Claudie Shiffer: To je pohľad! Supermodelky išli donaha

Ikonické modelky z 90. rokov sa vrátili na titulku nového augustového vydania Vogue Italia.

Na jednej z fotografií bola Claudia Shiffer (48) úplne nahá a nad intímnymi partiami držala len lodičky a malú kabelku. Na druhom zábere pózuje v čiernom saku a spodnej bielizni.

Nasledovala rovnako úplne naháNa druhej snímke mala oblečenú zelenú kožušinu s čiernymi bodkovanými pančuškami, pričom dramaticky pózovala.

Fotenie je poctou známemu fotografovi Helmuntovi Newtonovi, ktorý často fotografoval autoportréty. Podľa tlačovej správy je to tiež pocta „ženskému pohľadu“ a posilneniu postavenia žien.

"Myslím, že to bolo o Claudinom, Stephanienom a mojom vzťahu k našej sexualite a našim telám a o tom, ako sme vnímané ako staršie ženy," napísala fotografka Collier Schorr na Instagrame talianskeho Vogue.

Pokiaľ ide o Seymour, povedala, že záber ju prinútil vidieť sa mnohými spôsobmi. "Vidím matku. Manželku. Vidím všetky veci, ktoré musím urobiť za deň,“ uviedla Seymour. „Vidím všetky svoje povinnosti. Dozrievajúc rastie tiež zodpovednosť, ktorú mám ako žena. Mať kontrolu nad svojím životom je veľmi dôležité. Snažím sa nemyslieť na seba, ale na ľudí, o ktorých sa musím starať, moje deti, mojich priateľov, moju spoločnosť, môjho manžela. Nerada by som si myslela, že svet sa točí iba okolo mňa.“

Uplynulo 25 rokov od poslednej chvíle, kedy Schiffer zdobila titulnú stranu Vouge Italia a 32 rokov pre Seymour. Schiffer sa naposledy prestavila v jarnej kampani spoločnosti Ba&sh’s a v septembri 2017 spolu s Carlou Bruni, Cindy Crawford, Naomi Campbell a Helenou Christensen vrátila na prehliadku, ktorá sa uskutočnila v rámci 20. výročia smrti Versaceho.

Seymour pózovala nahá v roku 2017 pre časopis Love. Rok predtým sa zaplietla do veľkej diskusie supermodeliek, keď dnešné špičkové modelky nazvala „sukami súčasnosti“. Vanity Fair povedala, že Kendall Jenner a Gigi Hadid sú úplne iné ako modelky predtým. „Supermodelky sú minulosťou,“ povedala. „Zaslúžia si vlastný názov." (Kendall a Gigi) sú krásne dievčatá a ja ich podporujem, ale potrebujú svoj vlastný titul.“„ Suky súčastnosti!" povedala so smiechom. Po kritike a reakcii samotnej Jenner sa Seymour ospravedlnila na Instagrame s tým, že jej poznámky boli vytrhnuté z kontextu a nemal v nich byť žiaden zlý úmysel.

Schiffer vo februári povedal pre PEOPLE, čo pre ňu znamená pojem supermodelka. „Pre mňa to popisuje modelky 90. rokov, čo bol módny čas, aký ešte nikto nevidel. Teraz by som prišla s novým pojmom pre veľké modelky, ktoré teraz žijú a dýchajú pre sociálne médiá, a to je veľmi odlišné.“