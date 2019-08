Nečakaný začiatok nového ročníka: Nováčikovi z Pohronia ušiel po dvoch kolách tréner!

Fortunaligový nováčik je bez trénera! Po dvoch odohratých zápasoch v najvyššej futbalovej súťaži sa kouč Milan Nemec (60) rozhodol rezignovať na svoju funkciu.

Klub z Pohronia uviedol, že to otec bývalého reprezentačného útočníka Adama Nemca (33) urobil z osobných a zdravotných dôvodov.

Pohroniu nevyšiel vstup medzi elitu. Hneď na úvod vyfasoval prvé dva tímy vlaňajšieho ročníka. S majstrovským Slovanom prehral 1:3, s Dunajskou Stredou utŕžil debakel 1:5. Klub zdôraznil, že meno Milana Nemca ostane navždy zapísané v jeho histórii.

„Je nám to veľmi ľúto, no jeho rozhodnutie rešpektujeme v plnom rozsahu. Ďakujeme za prácu, ktorú pre náš klub odviedol počas dvoch sezón, keď sa podarilo z tímu bojujúceho o záchranu v druhej lige vybudovať mužstvo, ktoré postúpilo do Fortuna ligy,“ stojí vo vyhlásení nováčika.

Pohronie začína hľadať za Nemca náhradu. V najbližších zápasoch povedie tím doterajší asistent Rastislav Urgela spolu s mládežníckym trénerom Radoslavom Vankom. „Prežili sme spolu krásne dva pracovné roky. Pekný futbalový príbeh. Žiarsky futbal sme spoločne vytiahli na top futbalovú mapu Slovenska z dna druhej ligy. Veľa som sa od teba naučil,“ poďakoval sa na sociálnej sieti Nemcovi jeho asistent Urgela.