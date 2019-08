Odhalenie časti komunikácie medzi Kočnerom a Bödörom nenechalo chladnou ani prezidentku: Výzva Čaputovej

Stav, že postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňovali osoby, ktoré na to nemali ústavné a ani zákonné oprávnenie, nie je zlúčiteľný s princípmi právneho štátu.

Vyplýva to zo stanoviska prezidentky Zuzany Čaputovej k zverejnenej komunikácii Mariana Kočnera a policajnej analýze, ktoré agentúre SITA poskytol jej hovorca Martin Strižinec. Čaputová očakáva, že sa príslušné orgány budú medializovanými podozreniami dôkladne zaoberať. "Prezidentka so znepokojením vníma medializované informácie, že postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňovali osoby, ktoré na to nemali ústavné a ani zákonné oprávnenie. Takýto stav nie je zlučiteľný s princípmi právneho štátu. Prezidentka preto očakáva, že sa príslušné orgány budú medializovanými podozreniami dôkladne zaoberať," uvádza sa v stanovisku s tým, že rýchle, objektívne a detailné vyšetrenie celého prípadu sa pre políciu a prokuratúru musí stať najvyššou prioritou. Podľa Čaputovej sú zodpovední činitelia a funkcionári povinní postupovať tak, aby im verejnosť mohla plne dôverovať.

Denník N zverejnil časti komunikácie medzi obžalovaným Marianom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, ktoré sú súčasťou policajných spisov. Polícia vo vzťahu ku komunikácii podľa denníka konštatuje, že obžalovaný sa „výraznou mierou snažil o trestné stíhanie a diskreditáciu najmä Daniela Lipšica (prezývaného v komunikácii Lipstein alebo Gambino), Igora Matoviča, Borisa Kollára (vlekár) a Andreja Kisku. Podľa denníka napríklad v súvislosti s Lipšicom napísal v roku 2018: „Toho Lipsteina musíme tento rok dotiahnuť.“ V súvislosti s Kollárom zase, že „vlekár nemôže ísť do ďalších volieb“. Podľa polície tiež Marian Kočner konal spoločne s Bödörom v prospech politickej strany Smer a bol ochotný vždy pomáhať Robertovi Ficovi.