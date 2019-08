Unikli zašifrované rozhovory Mariána Kočnera: Čo si písal s Bödörom a Ághom?

A je to vonku! Súd, ktorý rieši zmenky Markízy, vyniesol na svetlo sveta utajenú komunikáciu Mariána Kočnera (56).

Ten si písal cez špeciálnu šifrovaciu aplikáciu Threema so svojím spoločníkom Štefanom Ághom (63) a s kamarátom Norbertom Bödörom (41). Prepis správ navrhol do konania doplniť prokurátor Ján Šanta po tom, čo ich odhalila polícia v Kočnerovom telefóne. Čo všetko si vypisovali?

Kočner v komunikácii, ktorú zverejnil Denník N, spomína, že Pavol Rusko ide vypovedať na policajnú inšpekciu a pýta sa Bödöra, či platí dohoda s Milanom. Ten mu odpovedá, že by platiť mala. Podľa kontextu môže ísť o súčasného šéfa polície Milana Lučanského. „K týmto SMS môžem povedať len jedno: Ak by som bol ja Milan, o ktorom sa rozprávajú, a ak by k takej dohode došlo, tak by teraz nebol M. K. vo väzbe a obvinený vo viacerých závažných prípadoch a obžalovaný v prípade zmeniek,“ hovorí Lučanský. Sám tvrdí, že sa nikdy so spomínanými osobami nedohadoval ani nestretával.

„Dostal som od Úradu inšpekčnej služby, ktorá sa SMS zaoberá, k nahliadnutiu SMS správy medzi týmito osobami, v ktorých sa spomína moje meno. Píšu o tom, že chcú zneužiť obdobie, keď sa v médiách prepierali moje majetkové pomery, a chceli, aby vtedajší minister vnútra na mňa zatlačil, citácia z SMS: „Jak tak pozerám na kauzu šéfa inšpekcie, tak je vhodná, doba aby s ním Kali pohovoril o tom Ruskovom TO,“ zverejnil Lučanský s tým, že exminister vnútra Robert Kaliňák s ním o tom nikdy nehovoril.

„Ďalšia zo správ o mne jasne hovorí o tom, že vo mne nevideli a ani nemali spojenca: „Som zvedavý, kto na Teba teraz prvý zaútočí... Myslím, že to bude Lučanský...,“ táto správa je zo 17. 4. 2018 a tá jediná aj vystihuje realitu, o pár týždňov som sa stal prezidentom Policajného zboru a M. K. išiel do väzby,“ zakončil Lučanský.

Diskreditoval opozíciu

Okrem SMS je podľa Denníka N k dispozícii aj úradný záznam, ktorý spísala polícia a je priložený ku Kočnerovým správam. Píše sa v ňom, že Kočner sa pýta na údaje o Kuciakovi u Bödöra. „Je zrejmé, že Norbert Bödör viackrát zabezpečoval pre Mariána Kočnera lustrácie v policajných evidenciách,“ píše polícia. Bödör je príbuzným policajného exprezidenta Tibora Gašpara. Ten je podozrivý, že nariadil lustráciu novinárov, o čom hovorí jeho vtedajší podriadený Pavol Vorobjov. Gašpar to popiera. Bödör pred pár mesiacmi povedal, že odmieta, že by mal niečo s vraždou.

Kočner veľkú časť správ hovorí o politike. „Je zrejmé, že Kočner koná spoločne s Norbertom Bödörom v prospech politickej strany Smer. Podľa komunikácie je ochotný vždy pomáhať Robertovi Ficovi, je mu verný, obetuje sa pre Smer, navrhuje a podniká kroky na to, aby sa strana Smer udržala pri moci a to aj za vlastné peniaze,“ uvádza polícia. Už v minulosti sa objavili informácie o blízkych vzťahoch Bödöra s Ficom. „Z komunikácie je zrejmé, že sa výraznou mierou snažil o trestné stíhanie a diskreditáciu najmä Daniela Lipšica (Lipstein, Gambino), Igora Matoviča, Borisa Kollára (vlekár) a Andreja Kisku,“ píše policajt. Robert Fico hovorí, že ide o snahu prekryť škandál lídra PS Michala Trubana, ktorý priznal, že vyskúšal marihuanu.

„M. Kočner bol prvýkrát obvinený už v lete roku 2017, teda ešte pred vraždou. Dnes sedí vo väzbe a verím, že za vlády strany Smer-SD bude vynesený spravodlivý rozsudok,“ dodal Fico. Po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice mal však Kočner o budúcnosť Smeru veľké obavy: „Negatívne hodnotil niektoré kroky zo strany Roberta Fica, ktoré mali oslabiť pozíciu tejto strany, navrhuje plán, ako sa udržať pri moci, lebo inak, ako sám uviedol: ‚Všetci skončíme v base.‘“