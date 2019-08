Babka má postavu, po ktorej túžia oveľa mladšie ženy: Zbadáte jej brucho, pobežíte do fitka

Neskutočné, ako vyzerá táto 6-násobná stará mama!

Osobná trénerka Lynda Jager z kanadského Ontaria má neuveriteľných 61 rokov a tvrdí, že nikdy nie je neskoro začať so zdravým životným štýlom.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Vášeň pre cvičenie objavila, keď mala dvadsať rokov. Určite by ste nepovedali, že táto mlado vyzerajúca pozitívna žena viedla dlhoročný boj s úzkosťou, a preto sa neodvážila cvičiť v posilňovni, no makala na sebe doma. "Sledovala som televízne programy a učila sa vďaka nim," povedala o svojich prvých dňoch cvičenia v suteréne rodičovského domu. "Keď som začala na sebe badať výsledky, motivovalo ma to udržať si tempo a pracovať na progrese. To ma držalo a nepustilo," spomína si.

V tridsiatke sa už neisto necítila a posilňovať začala vo fitku, kde ju chytila kulturistika. „Páčilo sa mi, keď sa mi na tele začali rysovať svaly. Tiež som chcela ísť príkladom pre svoje malé deti, aby boli tiež silné a sebavedomé," hovorí žena, ktorá v 51 rokoch začala so súťažnou kulturistikou a dnes je z nej 5-násobnou majsterkou.

Na ženu často hľadia s údivom muži, ktorí sa pri pohľade na jej svaly cítia zahanbene. Komentujú jej vzhľad a hovoria, že má väčšie bicepsy.