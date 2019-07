USA zaradili iránskeho ministra zahraničia na sankčný zoznam, ten reaguje: Viem, prečo to urobili

Spojené štáty zaradili iránskeho ministra zahraničia Mohammada Džaváda Zarífa na sankčný zoznam. Na svojom webe to v stredu oznámilo americké ministerstvo financií, ktoré sankcie spravuje.

Zarífa podľa agentúry Reuters uviedol, že USA ho zaradili na čiernu listinu, pretože predstavuje hrozbu americkej agendy.

Reuters s odvolaním sa na nemenovaných činiteľov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa napísala, že Washington bude zakaždým zvažovať, či Zarífovi povolia cestu do USA, a to vrátane návštevy OSN v New Yorku.