Dôchodkyňa kŕmila túlavé mačky, poslali ju do basy: Dôvod, prečo to robila, sa vás dotkne

Sedemdesiatdeväťročná Američanka bola odsúdená na desať dní väzenia za to, že opakovane kŕmila túlavé mačky v Ohiu. Seniorka tvrdí, že mačky patrili susedom, ktorí sa odsťahovali. Informoval o tom v stredu spravodajský web BBC.

Susedia Nancy Segulaovej sa od roku 2015 sťažovali na to, že žena kŕmi túlavé mačky. Krátko potom, čo sa dozvedela o svojom treste, sa Segulaová v televíznom rozhovore kanáli Fox 8 priznala, že je "milovníčkou mačiek". Nastúpiť do väzenia by seniorka mala 11. augusta.

Podľa polície v Garfield Heights, čo je predmestie Clevelandu, Segulaová opakovane proti nariadeniu miestnych úradov kŕmila túlavé mačky, mala ich na pozemku príliš veľa a neupratovala ich výkaly. V roku 2017 kvôli tomu dostala podmienku. Minulý týždeň sa žena na súde priznala, že mačky stále kŕmi, za čo jej bol udelený desaťdňový trest za pohŕdanie súdom. Zatknutá podľa polície nikdy nebola.

A couple years ago stray cats started showing up on Nancy Segula's back porch in Garfield Heights, Ohio.​ https://t.co/qKnWK7ckSX — FOX 17 (@FOX17) 30 July 2019

"Bolo to asi šesť až osem dospelých mačiek a teraz budú takisto mačiatka," uviedla Segulaová v rozhovore pre server Cleveland.com. "Chýbajú mi moja vlastné mačiatka, zahynuli. Môj manžel zomrel. Cítim sa sama, takže tie mačky a mačiatka vonku mi pomáhajú ... Tie mačky stále chodia ku mne domov. Cítim sa previnilo, tak im dávam niečo na jedenie," doplnila. V rozhovore s Fox 8 žena poznamenala, že trest vníma ako neprimeraný, a doplnila, že za pokuty zaplatila už viac ako 2 000 dolárov. "Za to, čo robím, je to príliš tvrdý trest, keď tam vonku je toľko ľudí, ktorí robia zlé veci," povedala.

Podobne sa vyjadril aj jej syn Dave Pawlowski. "Neveril som tomu, čo mi matka povedala. Dostala desať dní väzenia, nemohol som tomu uveriť," povedal. Stále však existuje šanca, že sa seniorka trestu vyhne. Sudkyňa Jennifer Weilerová totiž zvažuje, že začne nové vypočutie, kde by mohol byť vymeraný miernejší trest. Z pozemku Segulaovej úrady doteraz odviezli 22 mačiek.