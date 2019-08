Najväčšie tromfy nováčika: Michalovce zalovili v radoch súpera z baráže

Hokejisti Dukly Michalovce si po prvý raz v histórii klubu zahrajú v najvyššej súťaži.

Po víťazstve nad Žilinou o postup do extraligy sa mužstvo snažia vystužiť mladíckou dravosťou aj hráčmi s množstvom skúseností. V tomto smere sa podaril manažmentu klubu a trénerskému triu Miroslav Chudý, Richard Šechný a Peter Bartoš skvelý ťah. Angažovali bývalých reprezentantov a mimoriadne skúsených extraligistov Lukáša Hvilu a Gabriela Spilara!

Lukáš Hvila sa po takmer dvoch rokoch vracia na Zemplín, kde už krátko pôsobil. V minulom ročníku si obliekal dres Žiliny, ktorú v baráži zdolali práve Michalovce!

Hokejista s vyše 900 zápasmi v najvyššej súťaži to berie športovo. „Každé vypadnutie mrzí. Minulá sezóna bola taká, aká bola. Všetci za to nesieme vinu. Nemyslím len hráčov, ale aj klub,“ bilancuje minulý ročník.

V novom pôsobisku stretol mnoho známych tvárí. Viacerí hráči ostali aj z čias jeho krátkeho pôsobenia a teraz navyše pribudli ďalší, s ktorými hrával v Poprade či Košiciach. „Našiel som tu mix chalanov, ktorých poznám. Akurát sa musím zoznámiť s legionármi. Čo sa týka zázemia, mama sa narodila neďaleko Michaloviec, priateľka pochádza z Košíc. S ničím teda nebude problém,“ smeje sa.

Najčerstvejším prírastkom v šatni nováčika je útočník Gabriel Spilar, spoluprácu spečatili v pondelok podpisom zmluvy. „S funkcionármi Dukly som sa stretol po tom, ako mi Košice oznámili, že končím. Potom som sa doma pripravoval na sezónu a s nikým som nekomunikoval. Veci nabrali iný smer minulý piatok a som rád, že sme dospeli k dohode,“ komentoval podpis zmluvy.

Bohatú kariéru zavŕšenú aj dvomi titulmi (2014, 2015) mohol ukončiť doma, no nestane sa tak! „Som sklamaný z konca v Košiciach, keďže som rodákom tohto klubu. Tri roky som bol súčasťou tímu, ktorý trikrát vypadol vo štvrťfinále. Vinu beriem na seba. No posledná sezóna bola dosť dobrá na to, aby som mal miesto v tíme aj naďalej,“ komentuje odchod z HC. Napriek vyššiemu veku na dôchodok nepomýšľa: „Vôbec nad tým neuvažujem! Cítim sa dobre a myslím si, že to dokazujem aj na ľade. Ak by som na to nemal, tak by som skončil.“