Hokejovému Slovanu sa čas kráti, stále hrozí konkurz: Komu klub ešte dlží peniaze?

Čas sa kráti. Tipsportligové kluby počas utorňajšieho rokovania s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) odobrili Ligovú radu ako riadiaci orgán súťaže a súhlasili so štartom Slovana Bratislava.

Belasým dali podmienku, klub sa musí do 1. augusta dohodnúť na vyrovnaní záväzkov aj s poslednými štyrmi hráčmi, ktorým dlží výplaty.

Slovanisti informovali o stave podlžností a záväzkov k utorku 30. júla. Zo 67 hráčov a členov realizačného tímu sa klub dohodol na vyrovnaní záväzkov so 63. So zvyšnými štyrmi je vedenie klubu, podľa slov zástupcov Slovana, v poslednej fáze riešenia.

Všetky kluby TL sa zhodli na tom, že v prípade, že sa Slovan stihne dohodnúť aj so zvyšnými hráčmi do zasadnutia Výkonného výboru SZĽH, ktoré sa uskutoční 1. augusta, budú súhlasiť s udelením licencie na štart v Tipsport lige pre HC Slovan Bratislava pre sezónu 2019/2020.

Podľa našich informácii je medzi hráčmi Marek Čilika a útočník Patrik Lamper. Obaja nesúhlasia s vyplatením tridsiatich percent dlžnej sumy a následným splátkovým kalendárom.

„Nesúhlasím s podmienkami, ktoré mi ponúkol Slovan. Zaoberá sa tým právnik, má odo mňa plnú moc. Počkám ešte dva dni, či pošlú chýbajúce peniaze a potom sa vyjadrím aj k tomu, koľko mi dlžia,“ povedal pre denník Šport Patrik Lamper.

„Z právneho hľadiska môže prísť k tomu, že začne konkurzné konanie, čo v skratke znamená bližšie skúmanie finančnej situácie. Snažíme sa pripraviť aj na túto alternatívu. Bohužiaľ, niektorí naši bývalí hráči účelovo zneužívajú danú situáciu. Podnikáme potrebné kroky, aby sme ochránili klub v čo najväčšej miere a v septembri nastúpili do ligy bez akýchkoľvek pochybností.“ povedal člen predstavenstva Slovana Juraj Široký mladší v rozhovore pre klubový web.

Manažment sa už dohodol na podmienkach aj so zámorskými hokejistami, ktorým dlžil najviac peňazí. Trojici Jeff Taffe, Barry Brust, Kyle Chipchura údajne až osemstotisíc eur.

Medzi dlžníkmi je aj kanadský obranca Éric Gélinas. Ako napísal zámorský web lapresse.ca, Gélinas sa v lete 2018 dohodol so Slovanom na čistej mzde 275-tisíc eur, dostal však niečo viac ako polovicu. "Posledná výplata, ktorú som dostal, bola v novembri. Potom som už iba počúval: 'Áno, príde ti to.' Vždy našli nejaké výhovorky: 'Nie je to naša chyba, na vine sú sponzori.' Výplata však nikdy neprišla," prezradil Éric Gélinas, ktorého právnici sa dohodli so Slovanom, že mu klub doplatí sumu približne 120-tisíc eur.