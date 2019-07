Katy Perry v problémoch, súd bol neoblomný: Známy hit skopírovala z kresťanskej piesne!

Americká speváčka Katy Perry okopírovala jej skladbu Dark Horse zo staršej kresťanskej rapovej pesničky.

V pondelok o tom rozhodla deväťčlenná federálna porota na súde v Los Angeles. Speváčku ešte v roku 2014 zažalovali Marcus "Flame" Gray, Chike Ojukwu a Emanuel Lambert, ktorí tvrdili, že bez povolenia skopírovala ich skladbu Joyful Noise.

Interpretkin hit Dark Horse z roku 2013 má podľa žalobcov v značnom rozsahu podobný takt a inštrumentálnu líniu ako ich o štyri roky starší počin. Právni zástupcovia Perry však tvrdili, že sporné časti jej piesne predstavujú druh jednoduchých hudobných prvkov, ktoré ak by sa stali predmetom autorského práva, poškodili by hudbe a všetkým skladateľom. Porota pozostávajúca zo šiestich žien a troch mužov však napokon rozhodla, že predmetné časti Joyful Noise sú dosť originálne na to, aby sa na ne vzťahovalo autorské právo.



Okrem Perry za zodpovedných z porušenia autorských práv porota uznala aj všetkých šiestich autorov piesne vrátane rappera Juicyho J, ktorý do nej napísal a nahral rapovú časť, tiež štyri spoločnosti, ktoré skladbu vydali a distribuovali, vydavateľstvo Capitol Records a producentov Dr. Lukea, Maxa Martina and Cirkuta.



Proces trval sedem dní a vypovedali počas neho Perry aj spoluautori piesne, pričom tvrdili, že o Joyful Noise a Grayovi pred žalobou nepočuli a rovnako nepočúvali kresťanskú hudbu. Ako však podotkol Grayov právnik, samotná Katy Perry začínala ako speváčka kresťanskej hudby. Tridsaťštyriročná rodáčka z kalifornskej Santa Barbary sa počas procesu ponúkla, že skladbu naživo v súdnej sieni predvedie, keď mali jej právnici technický problém a nemohli skladbu pustiť. Problém však napokon vyriešili a interpretka nespievala.



V utorok súd začne rozhodovať o odškodnom pre Graya. Dark Horse pochádza zo štvrtého albumu Katy Perry Prism a patrí medzi jej najväčšie hity. Celosvetovo sa z neho predalo viac ako 13 miliónov kópií a videoklip k nemu sa stal prvým videom od ženskej interpretky, ktorý dosiahol na službách YouTube a Vevo miliardu pozretí.