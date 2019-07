Moskvu zaplavila pliaga gigantických rozmerov, ľudia volajú o pomoc: Je ich príšerne mnoho!

Obyvateľov Moskvy trápi nečakaná pliaga - záplava obrích slimákov pôvodom zo Španielska, ktoré dorastajú až do veľkosti 15 centimetrov.

Moskovčania sa sťažujú, že je týchto megaslimákov zrazu všade neuveriteľne veľa, a nedá sa ich zbaviť. Podľa ruských médií ide o slimáka španielskeho (Arion vulgaris), ktorý má pôvod v Španielsku a Francúzsku, no od 50. rokov minulého storočia sa rozširuje aj do Európy. Zaznamenali ho už v posledných rokoch dokonca aj v Rusku, no nie v Moskve, a už vôbec naň neboli pripravení v jej centre, neďaleko Kremľa a Červeného námestia.

Центр Москвы, 15 минут пешком до Кремля. Гигантский слизень размером с маленького котёнка. Прятался под мисками от дождя. Кошки не против, рядом лежали.



ГИГАНТСКИЙ!!! pic.twitter.com/7TDdsYqKqR — Чужой Салат (@NamShabOfEnki) 25 July 2019

"Je ich príšerne mnoho, je naozaj ťažké sa ich zbaviť. Skúšal som proti nim bojovať, ale ich je stále viac a viac," povedal pre jednu z ruských televízií Moskovčan Abula Tašibekov. "Centrum Moskvy, 15 minút chôdze od Kremľa. Gigantický slimák veľkosti malého mačiatka. Skrýva sa pred dažďom pod nádobami. JE OBROVSKÝ!" referuje na Twitteri ďalší Moskovčan.

Slimák španielsky, ktorý má typické oranžové sfarbenie, no môže byť aj hnedý alebo žltý, je podľa britskej BBC jedným z najväčších škodcov, a okrem poľnohospodárskych plodín vážne ohrozuje prostredníctvom šírenia parazitov aj domáce zvieratá. Dokáže sa neuveriteľne rýchlo množiť, čo je spôsobené aj tým, že je to hermafrodit alebo obojpohlavný živočích, a teda sa môžu navzájom spáriť ktorékoľvek dva jedince z tohto druhu.