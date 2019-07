Najhoršie hospodáriace mesto Slovenska je Myjava: Čo dostalo našu kasu na kolená

Majú najhoršie finančné zdravie! Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa po prvý raz pozrel na hospodárenie všetkých 140 slovenských miest. Mesto Myjava sa už pravidelne objavuje v rebríčku ako najhoršie hospodáriace mesto u nás.

Napriek zlým výsledkom sa primátor Pavel Halabrín (58) paradoxne usmieva a vie, prečo sa v rebríčku umiestnili tak neslávne. Verí však, že do konca jeho volebného obdobia bude všetko v poriadku. Veľmi valne v rebríčku nepochodilo ani hlavné mesto. Prečo je to tak?

Primátora Myjavy Pavla Halabrína (58) nechválne umiestnenie neteší. „Už niekoľko rokov po sebe sme jednou z najzadĺženejších samospráv. S týmto faktom ja žijem už 17 rokov, čo som primátorom,“ začína rozprávať prvý muž mesta. Podľa neho zadĺženosť ovplyvnili dve zásadné veci. „Jedna je, že mesto sa v rokoch 2003 a 2004 rozhodlo masívne investovať. Asi 40 % sú kapitálové výdavky, ktoré máme skoro každý rok. Sme si vedomí toho, že je to ťažko udržateľné. Úvery, ktoré však máme, stále na sto precent splácame,“ vysvetľuje Halabrín.

Viac ho trápi ale iné. „Druhá vec je tá, že štát protiprávne odstúpil od zmluvy a nevyplatil nám to, čo nám vyplatiť mal. Mali sme s tým obrovské problémy. Mesto sa dostalo do 73 % zadĺženosti, malo obrovské záväzky. Hrozila nám nútená správa,“ opisuje ťažké chvíle a pokračuje: „My sme dokázali, že to bolo protizákonné. Doteraz nemáme vyplatené škody, ktoré nám vznikli, takže stále sa súdime. Boli to peniaze, ktoré mali slúžiť na rekonštrukciu domu sociálnych služieb, mali sme podpísanú zmluvu na realizáciu a mesiac pred ukončením štát odstúpil, čiže tie výdavky viac ako dva milióny eur už boli zrealizované, už sme sa nemohli tváriť, že nie sú.“

Nezvyčajné prvenstvo

Stratu pocítili aj zamestnanci. „Žiaľ, museli sme si prejsť aj takými vecami, ako to, že sme nevyplatili zamestnancom mzdy a ani odmeny,“ vraví smutne. V meste však, paradoxne, majú len jednu neprerobenú budovu a školské zariadenia sú podľa neho v top stave. „Tento rok realizujeme päť projektov. Opravili sme dom smútku, revitalizujeme celé jedno sídlisko, zvyšujeme kapacitu materských škôlok. Modernizovali sme učebne na všetkých základných školách, čo nás vyšlo 300-tisíc eur,“ vymenúva.

Myjava sa však môže pochváliť aj jedným prvenstvom. „Zabezpečili sme kompostéry a kompletne sme vyriešili protipovodňové opatrenia. Sme aj na čele rebríčka, kde máme 56 % separáciu odpadu,“ uzavrel primátor s tým, že chce urobiť všetko preto, aby Myjava bola do konca jeho volebného obdobia vo fit kondícii aj čo sa týka financií.

MYJAVČANIA: Zmenilo sa to k lepšiemu

Miroslav (41), stolár Otvoriť galériu Miroslav (41), stolár Zdroj: sla - Myjava je super mesto. Za posledné obdobie sa naozaj vzmáha. Robí veľa podujatí, deti sa majú kde hrať, dospelí si prídu na svoje. Ten, kto pracuje na krajšom vzhľade, musí byť aj zadĺžený. Verím, že primátor sa s tým popasuje.

Ervín (67), dôchodca Otvoriť galériu Ervín (67), dôchodca Zdroj: sla

- Mne sa Myjava veľmi páči. Nedá sa to porovnať, aká bola pred rokmi a teraz. Naozaj je tu veľa vecí nových a môžem povedať, že mesto konkuruje ostatným, väčším mestám.

Dominika (28), materská dovolenka

- Ja sa veľmi teším z toho, že mesto prekvitá. Veľa vecí sa tu robí pre malé deti, čo mne ako matke vyhovuje.

Mesto: Myjava

Počet obyvateľov: 12 000

Dlh na obyvateľa: 466 €

Skóre fin. zdravia: +2,94 b.