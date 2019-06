Tieto mestá a obce triedia odpad najlepšie na Slovensku: Východ zaostáva

Najlepšie triedia odpad na Slovensku Skalica a Sedliacka Dubová. Spoločnosť ENVI - PAK po druhýkrát zverejnila rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu.

Na prvom mieste v kategórii obcí s viac ako 5 000 obyvateľmi skončila Skalica. V kategórii obcí s menej ako 5 000 obyvateľmi sa na čele hodnotenia umiestnila oravská obec Sedliacka Dubová. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka pre marketing a komunikáciu spoločnosti ENVI - PAK Katarína Kretter.



Do portfólia ENVI - PAK patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. V rebríčku najúspešnejších obcí v triedení odpadov s populáciou nad 5 000 obyvateľov, sa na druhom mieste umiestnila Dubnica nad Váhom, za ňou skončili v prvej desiatke Žiar nad Hronom, Nemšová, Nová Dubnica, Čierny Balog, Liptovský Hrádok, Gbely, Trenčín a Dolný Kubín. Za Sedliackou Dubovou v rebríčku s obcami pod 5 000 obyvateľov narábajú s odpadom najlepšie v obciach Diaková, Vyšná Boca, Drietoma, Krivá, Henclová, Rakovice, Bešeňová, Lovča a Ladomerská Vieska. Rebríčky ukazujú, že západu a stredu Slovenska sa v triedení odpadu darí lepšie ako obciam a mestám na východe krajiny. Spomedzi top 20 obcí s najlepšími výsledkami do 5 000 obyvateľov bolo 14 z Banskobystrického alebo Žilinského kraja. V prípade sídiel s viac ako 5 000 obyvateľmi je viac ako polovica z najlepších 20 sledovaných obcí na západe Slovenska. Veľmi podobné výsledky zaznamenali aj v minuloročnej analýze.

Rebríček zostavili kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov. „Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach.vysvetľuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK. „Okrem uloženia správneho druhu odpadu do jednotlivých nádob je dôležité aj to, aby do nich bol ukladaný správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta,“ dodáva.Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tým vyššia, čím viac kíl triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera. Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne.