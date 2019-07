Návšteva našich veľhôr vyjde poriadne draho: Koľko minieme v Tatrách za jeden deň?

Zdá sa vám pobyt pri mori drahý? Ak padla tento rok vaša voľba na naše veľhory, okrem toho, že si vyvetráte hlavu v lone krásnej prírody, rovnako skončí aj vaša peňaženka.

Pobyt v Tatrách totiž nie je pre rodinu vôbec lacná záležitosť a to nemusíte bývať ani v luxusných rezortoch. Ak chcete vidieť a vyskúšať všetko, čo slovenský klenot ponúka, pripravte sa na to, že jeden deň vás môže vyjsť aj na 150 eur. Koľko minula slovenská rodina či študentky z Amsterdamu?

Rodina s 2 deťmi - 170 €/deň Otvoriť galériu Rodina s 2 deťmi Zdroj: Igor Ľudma Na Skalnatom plese sme oslovili 4-člennú poľskú rodinu. Slavomír(43), Katařina(42) Kuba (16) a Max (10) pochádzajú z podkarpatskej oblasti a ich jeden deň v Tatrách stál asi 170 eur. „My bývame v Zakopanom a k vám do Tatier len prídeme na výlet. Boli sme v Bachledovej doline na chodníku korunami stromov a dnes by sme chceli ísť na Lomnický štít. Boli sme tu pred dvadsiatimi rokmi a teraz sme prišli aj s deťmi. Veľmi sa to tu zmenilo.“