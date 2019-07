Fortunaligisti už poznajú mená súperov v pohári: Obhajca do Bánovej

Už všetci účastníci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže poznajú mená súperov v 2. kole futbalového Slovenského pohára - 51. ročníku Slovnaft Cupu.

V prvom kole sa síce ešte neuskutočnilo päť duelov, no z nich nevzídu súperi pre fortunaligistov. Viac ako 200 klubov bojuje o trofej a právo štartu v Európskej lige 2020/2021. Finále by sa malo konať 1. mája 2020.

Úradujúci ligový majster Slovan Bratislava v 2. kole absolvuje zápas na pôde Liptovskej Štiavnice, obhajca prvenstva v SC Spartak Trnava vycestuje do Bánovej. Dunajskú Stredu čakajú Podkonice, Senica si zmeria sily s Rohožníkom, Zlaté Moravce s Lehotou pod Vtáčnikom, Nitra s Veľkým Lapášom, Ružomberok so Švošovom. Na Sereď čaká duel proti Zvolenu, na nováčika najvyššej súťaže Žiar nad Hronom Dolnú Ždaňu zápas proti Selciam, Trenčín pocestuje do Tisovca, Michalovce do Krásnohorského Podhradia a Žilina do Lipian.

Predbežne sú súboje 2. kola SC naplánované na stredu 14. augusta, tento termín sa môže zmeniť v súvislosti s možnosťami, potrebami a povinnosťami jednotlivých tímov.

Prehľad zápasov fortunaligistov v 2. kole Slovenského pohára 2019/2020:

FC Rohožník - FK Senica

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

OFK 1948 Veľký Lapáš - FC Nitra

TJ Jednota Bánová - FC Spartak Trnava

OŠK Švošov - MFK Ružomberok

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - ŠK Slovan Bratislava

MFK Zvolen - ŠKF Sereď

FK Selce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

MŠK Tisovec - AS Trenčín

FK Podkonice - FC DAC 1904 Dunajská Streda

FK Krásnohorské Podhradie - MFK Zemplín Michalovce

ŠK Odeva Lipany - MŠK Žilina