Muž bol v akvaparku, malo to tragické následky: O dva týždne nečakane zomrel

Tragické následky mala návšteva vodného parku pre jedného muža.

Američan Eddie Gray zo Severnej Karolíny navštívil vodný park Fantasy Lake. Počas návštevy sa nechtiac infikoval nebezpečnou baktériou, ktorá sa nachádzala v jednom z bazénov. Zdravotné ťažkosti sa začali už krátko po návrate domov. Najprv sa to začalo bolesťou hlavy, no postupne sa to stupňovalo. Eddie napokon zomrel v nemocnici necelé dva týždne po návšteve vodného parku.

Vyšetrovaním sa zistilo, že Eddie sa nakazil amébou, ktorá sa môže nachádzať v čerstvej vode. Keď ju človek prehltne, nič sa nestane. Problém nastáva v prípade, ak ju človek nechtiac vdýchne. Baktéria sa dostane do mozgu, ktorý postupne požiera. Infekcia sa začína silnými bolesťami hlavy, nevoľnosťou, horúčkou a vracaním. Príznaky sa postupne zosilňujú na záchvaty, stuhnutý krk a napokon sa infikovaný človek dostane do kómy, po ktorej prichádza smrť.

Napriek tragickej udalosti je vodný park naďalej otvorený. Ako píše denník Metro, pribudli jedine varovné tabule, aby návštevníci nevdychovali vodu a používali spony na nos.