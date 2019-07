Legendárny Jágr o Réwayovi: Tieto slová sa musia Martinovi dobre čítať

Dali mu šancu. Ako jeden z mála klubov. Hokejisti Rytíři Kladno sa rozhodli pomôcť slovenskému hokejovému útočníkovi Martinovi Réwayovi (24).

Ten by chcel reštartovať svoju kariéru, ktorú prerušilo ochorenie srdcového svalu a čiastočne skomplikovala nie práve príkladná životospráva. Majiteľ a útočník Kladna Jaromír Jágr verí, že Réeay na skúške uspeje a vypýta si kontrakt u nováčika extraligy.

"My tu nie sme na to, aby sme niekoho súdili. V podstate nás to nezaujíma, aby som pravdu povedal. Sme radi, že tu Martin je a veríme, že nám pomôže. Dôležité je, aby z toho mal on dobrý pocit," cituje oficiálna stránka klubu Jágra, ktorý cez víkend absolvoval s Réwayom individuálny tréning a v pondelok spoločný s tímom na ľade.

"Chcem byť ten, kto mu dá šancu. Záleží iba na ňom. Verím, že by ľudia nemali dostávať jednu, dve či tri šance, ale pokojne i desať šancí," dodal Jágr.

"My mu tu vytvoríme top podmienky, ktoré sú v našich možnostiach. Berieme ho ako jedného z nás, sme taký rodinný tím. Snažíme sa nerobiť závery podľa toho, čo počujeme inde," zakončil šéf Rytířov.

Pre stále mladého Slováka je spoločnosť najväčšej českej legendy veľkou skúsenosťou. "Všetci viete, koľko bodov urobil, že je najlepší Eurpan v histórii NHL. Je to skvelá príležitosť od neho niečo odpozorovať a trebárs si s ním aj zahrať. Urobím pre Jardu i Kladno maximum. Povedal mi, aby som na sebe makal, že to robím pre sbea," cituje Kladenský denník Réwaya.